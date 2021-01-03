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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 987988989990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:24

  Vatsyk написав:Оформил ПРО-запас НЕ с начала месяца, пополнил в тот же день. Пересчитал на бумажке %% по начислению - насчитано 5% годовіх за фактические дни.
Похоже, что денюжка (минимальный остаток) все-таки должна пролежать календарный месяц для начисления 10%

пополняли по квитанции или картой через ПОС терминал ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:32

  J написав:
  Vatsyk написав:Оформил ПРО-запас НЕ с начала месяца, пополнил в тот же день. Пересчитал на бумажке %% по начислению - насчитано 5% годовіх за фактические дни.
Похоже, что денюжка (минимальный остаток) все-таки должна пролежать календарный месяц для начисления 10%

пополняли по квитанции или картой через ПОС терминал ?

Не имеет значения.
Все равно будет только 5%, т.к. месяц не полный.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:58

  J написав:
  Vatsyk написав:Оформил ПРО-запас НЕ с начала месяца, пополнил в тот же день...

пополняли по квитанции или картой через ПОС терминал ?


Пополнил ч\з МОНО...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:04

  Vatsyk написав:
  J написав:
  Vatsyk написав:Оформил ПРО-запас НЕ с начала месяца, пополнил в тот же день...

пополняли по квитанции или картой через ПОС терминал ?


Пополнил ч\з МОНО...

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