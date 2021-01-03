Vatsyk написав:По проводке операции - не буду спорить.
Так проводка - это и есть самое интересное и важное. При пополнении p2p оно провелось по счету позже даты открытия карты, то есть карта день-другой была с 0 на счету, следовательно, 0 и будет минимальная сумма, а на остальное начислили 5%. Здесь всё честно, должно быть 5%, но Ваш случай ничего не говорит о ситуации, когда даньги попали на счет в день открытия карты.
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Vatsyk написав:Оформил ПРО-запас НЕ с начала месяца, пополнил в тот же день. Пересчитал на бумажке %% по начислению - насчитано 5% годовіх за фактические дни. Похоже, что денюжка (минимальный остаток) все-таки должна пролежать календарный месяц для начисления 10%
Потестили. Дякую за інфо. А всякі талмуди тільки запутують імярека.
Талмуд - офіційний документ, який дає підстави вимагати долива, якщо він не виконується, а заплутують ті, хто не знає регламентів, але робить висновки.
Зауваження суттєве....приймається.
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