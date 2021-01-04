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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 988989990991

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:29

Re: Укргазбанк

  Vatsyk написав:По проводке операции - не буду спорить.

Так проводка - это и есть самое интересное и важное. При пополнении p2p оно провелось по счету позже даты открытия карты, то есть карта день-другой была с 0 на счету, следовательно, 0 и будет минимальная сумма, а на остальное начислили 5%. Здесь всё честно, должно быть 5%, но Ваш случай ничего не говорит о ситуации, когда даньги попали на счет в день открытия карты.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:37

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Vatsyk написав:Оформил ПРО-запас НЕ с начала месяца, пополнил в тот же день. Пересчитал на бумажке %% по начислению - насчитано 5% годовіх за фактические дни.
Похоже, что денюжка (минимальный остаток) все-таки должна пролежать календарный месяц для начисления 10%

Потестили. Дякую за інфо.
А всякі талмуди тільки запутують імярека.

Талмуд - офіційний документ, який дає підстави вимагати долива, якщо він не виконується, а заплутують ті, хто не знає регламентів, але робить висновки.

Зауваження суттєве....приймається.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:12

  J написав:
  Vatsyk написав:Оформил ПРО-запас НЕ с начала месяца, пополнил в тот же день. Пересчитал на бумажке %% по начислению - насчитано 5% годовіх за фактические дни.
Похоже, что денюжка (минимальный остаток) все-таки должна пролежать календарный месяц для начисления 10%

пополняли по квитанции или картой через ПОС терминал ?

У них есть свои терминалы или партнеры без комиссии?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:14

Уж полночь скоро. А Германа все нет
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:15

  Vatsyk написав:
  velvet написав:Vatsyk
Тогда всё правильно вам начислили,т.к. такая операция по счёту провелась на пару дней позже. Пополнять из другого банка нужно по СЕП на счёт IBAN


карточка была открыта - НЕ сначала месяца , первое пополнение уже изначально лежало менее календарного месяца.
По проводке операции - не буду спорить. Но перепроверил сейчас - 5% за фактическое количество дней сходится до копейки.

Один раз пополнил новую физическую карту в кассе сразу после оформления, начислили 10% за неполный месяц, потом открыл виртуальную карту, пополнил с другого прозапаса получил 5% за неполный месяц. Может поменяли условия?
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:20

  vitaliian написав:
  Vatsyk написав:
  velvet написав:Vatsyk
Тогда всё правильно вам начислили,т.к. такая операция по счёту провелась на пару дней позже. Пополнять из другого банка нужно по СЕП на счёт IBAN


карточка была открыта - НЕ сначала месяца , первое пополнение уже изначально лежало менее календарного месяца.
По проводке операции - не буду спорить. Но перепроверил сейчас - 5% за фактическое количество дней сходится до копейки.

Один раз пополнил новую физическую карту в кассе сразу после оформления, начислили 10% за неполный месяц

сделал в декабре тоже, прийдут проверю.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:30

Виталиан. Сколько у Вас тех гривневых прозапасов?
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:40

Re: Укргазбанк

только что пришли %. Вышло 5. В принципе при открытии Прозапаса барышня оформлявшая так и обещала 5%.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:43

Да. Пришли
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:47

  sergia написав:только что пришли %. Вышло 5. В принципе при открытии Прозапаса барышня оформлявшая так и обещала 5%.

Как пополняли? У меня 10%, несмотря на то, что оформлял посреди месяца.
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