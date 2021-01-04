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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 989990991992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:07

В Укргазе сквозное обслуживание или привязка к отделению?
Менеджеры в отделении утверждают, что бы по Прозапасу было 10% надо в течении месяца пополнить карту. Врут?
Востаннє редагувалось novichok в Пон 04 січ, 2021 22:10, всього редагувалось 2 разів.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:09

  ingtrans написав:
  sergia написав:только что пришли %. Вышло 5. В принципе при открытии Прозапаса барышня оформлявшая так и обещала 5%.

Как пополняли? У меня 10%, несмотря на то, что оформлял посреди месяца.

через их кассу, через 2 минуты после оформления договора. Всю сумму сразу закидывал, а только потом дополнял, переводил.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:27

Закидываете на вирт. карту?
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:43

  Investor_K написав:Виталиан. Сколько у Вас тех гривневых прозапасов?

4
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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