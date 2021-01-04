В Укргазе сквозное обслуживание или привязка к отделению?
Менеджеры в отделении утверждают, что бы по Прозапасу было 10% надо в течении месяца пополнить карту. Врут?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:07
В Укргазе сквозное обслуживание или привязка к отделению?
Менеджеры в отделении утверждают, что бы по Прозапасу было 10% надо в течении месяца пополнить карту. Врут?
Востаннє редагувалось novichok в Пон 04 січ, 2021 22:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:09
через их кассу, через 2 минуты после оформления договора. Всю сумму сразу закидывал, а только потом дополнял, переводил.
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:43
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Вів 05 січ, 2021 11:55
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:27
Re: Укргазбанк
Срок карты прозапасовской гривневой кончается в феврале. Когда приходить за новой?
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:27
Re: Укргазбанк
Підскажіть, будь ласка, з приводу такої ситуації. Продається квартира, гроші скоріше за все будуть перераховані на рахунок в банк (а може налом, ще точно не знаю). Приблизно через півроку буде купуватися з цієї суми інша квартира. Прозапас підійде для того, щоб там зберігати гроші певний час? Я так розумію,там їх можна зняти в будь-який момент. Зовсім не орієнтуюсь, як краще зробити і з мінімальними комісіями )
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