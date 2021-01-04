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Укргазбанк
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:07
В Укргазе сквозное обслуживание или привязка к отделению?
Менеджеры в отделении утверждают, что бы по Прозапасу было 10% надо в течении месяца пополнить карту. Врут?
Востаннє редагувалось novichok
в Пон 04 січ, 2021 22:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:09
ingtrans написав: sergia написав:
только что пришли %. Вышло 5. В принципе при открытии Прозапаса барышня оформлявшая так и обещала 5%.
Как пополняли? У меня 10%, несмотря на то, что оформлял посреди месяца.
через их кассу, через 2 минуты после оформления договора. Всю сумму сразу закидывал, а только потом дополнял, переводил.
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sergia
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Додано: Пон 04 січ, 2021 23:27
Закидываете на вирт. карту?
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Metelyk
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:43
Investor_K написав:
Виталиан. Сколько у Вас тех гривневых прозапасов?
4
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:18
Metelyk написав:
Закидываете на вирт. карту?
нет. Наличкой в кассу
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sergia
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:55
sergia написав: Metelyk написав:
Закидываете на вирт. карту?
нет. Наличкой в кассу
квитанция или чек из пос-терминала ?
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J
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:27
Срок карты прозапасовской гривневой кончается в феврале. Когда приходить за новой?
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finfen
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:27
Підскажіть, будь ласка, з приводу такої ситуації. Продається квартира, гроші скоріше за все будуть перераховані на рахунок в банк (а може налом, ще точно не знаю). Приблизно через півроку буде купуватися з цієї суми інша квартира. Прозапас підійде для того, щоб там зберігати гроші певний час? Я так розумію,там їх можна зняти в будь-який момент. Зовсім не орієнтуюсь, як краще зробити і з мінімальними комісіями )
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taya77
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Додано: Вів 05 січ, 2021 16:59
J написав: sergia написав: Metelyk написав:
Закидываете на вирт. карту?
нет. Наличкой в кассу
квитанция или чек из пос-терминала ?
чек терминала как в магазине. Вариантов на кассе не предлагали
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sergia
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:05
taya77 написав:
Підскажіть, будь ласка, з приводу такої ситуації. Продається квартира, гроші скоріше за все будуть перераховані на рахунок в банк (а може налом, ще точно не знаю). Приблизно через півроку буде купуватися з цієї суми інша квартира. Прозапас підійде для того, щоб там зберігати гроші певний час? Я так розумію,там їх можна зняти в будь-який момент. Зовсім не орієнтуюсь, як краще зробити і з мінімальними комісіями )
Зняти готівкою гроші можливо лише з комісією 0,5%, або переводити на інший банк де зняття без комісії. Також якщо відділення банку Форвард є поблизу, можливо там тримати гроші, але там відсоток менший за 10.
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sergia
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