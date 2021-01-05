RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 990991992993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:26

taya77

на таку велику суму раджу купити державні облігації
плюси
- захищена уся сума, а не лише 200К як в банках
- відсоток вищий (за рахунок того, що з держ облігацій не знімають ніяких податків)
раджу працювати із брокером (мінімальні або нульові комісії за зберігання)
в банках набагато дорожче
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10504
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:29

Re: Укргазбанк

  greenozon написав:раджу працювати із брокером

Та кажіть вже контору і прізвище брокера.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35803
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:15

  sergia написав:
  Metelyk написав:Закидываете на вирт. карту?

нет. Наличкой в кассу

Можете объяснить подробней ) хочу тоже оформить прозапас, минимальный неснижаемый остаток это сколько и как определяется? И если перевести на вирт. карту (в этом же банке), снимать с неё нал возможно? И ещё: не было ли такой инфы от менеджеров, что может меняться %, если НБУ изменит учетную ставку в ближайшее время (типа это оговаривается в договоре, и в этой связи % будет 6-7), меня активно отговаривают от оформления прозапаса ))
Metelyk
 
Повідомлень: 8
З нами з: 25.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:43

  sergia написав:Зняти готівкою гроші можливо лише з комісією 0,5%, або переводити на інший банк де зняття без комісії. Також якщо відділення банку Форвард є поблизу, можливо там тримати гроші, але там відсоток менший за 10.


Скоріше за все зняття готівкою не буде. Гроші будуть переводитися на інший рахунок в якійсь банк. Ну, і тут, звісно, знову комісія
taya77
 
Повідомлень: 45
З нами з: 25.10.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:03

Re: Укргазбанк

сколько вообще можно хранить на гривневом прозапасе? не более 400к?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 142
З нами з: 29.11.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 990991992993
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.