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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:26
taya77
на таку велику суму раджу купити державні облігації
плюси
- захищена уся сума, а не лише 200К як в банках
- відсоток вищий (за рахунок того, що з держ облігацій не знімають ніяких податків)
раджу працювати із брокером (мінімальні або нульові комісії за зберігання)
в банках набагато дорожче
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greenozon
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:29
greenozon написав:
раджу працювати із брокером
Та кажіть вже контору і прізвище брокера.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:15
sergia написав: Metelyk написав:
Закидываете на вирт. карту?
нет. Наличкой в кассу
Можете объяснить подробней ) хочу тоже оформить прозапас, минимальный неснижаемый остаток это сколько и как определяется? И если перевести на вирт. карту (в этом же банке), снимать с неё нал возможно? И ещё: не было ли такой инфы от менеджеров, что может меняться %, если НБУ изменит учетную ставку в ближайшее время (типа это оговаривается в договоре, и в этой связи % будет 6-7), меня активно отговаривают от оформления прозапаса ))
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Metelyk
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Додано: Вів 05 січ, 2021 22:43
sergia написав:
Зняти готівкою гроші можливо лише з комісією 0,5%, або переводити на інший банк де зняття без комісії. Також якщо відділення банку Форвард є поблизу, можливо там тримати гроші, але там відсоток менший за 10.
Скоріше за все зняття готівкою не буде. Гроші будуть переводитися на інший рахунок в якійсь банк. Ну, і тут, звісно, знову комісія
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:03
сколько вообще можно хранить на гривневом прозапасе? не более 400к?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Додано: Сер 06 січ, 2021 00:18
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
раджу працювати із брокером
Та кажіть вже контору і прізвище брокера.
на профільній гілці по бумагам є деталі, наприкладviewtopic.php?p=5133964#p5133964
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Додано: Сер 06 січ, 2021 00:26
Подскажите, Прозапас можно открыть онлайн, или нужно топать ножками в отделение?
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