BigMan написав:Если открою виртуалку прозапас и пополню ее сепом в тот же день % будет повышенный?
Кто то проводил испытание? Как результат?
При открытии виртуалки возможна проблема, не выдаются реквизиты для пополнения сепом. Говорили их можно получить только в отделении. Дескать ибан один для всех карт клиента, а внутреннее деление по доп счету. Так? Не так?
У виртуалок светятся реквизиты для Сепа?
Насчитают повышенные проценты. IBAN виден в приложении в реквизитах карты, субсчет - в приложении в пуше о подключении смс-информирования.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки