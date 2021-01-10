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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 991992993994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 06:15

  BigMan написав:Если открою виртуалку прозапас
и пополню ее сепом в тот же день
% будет повышенный?

Кто то проводил испытание?
Как результат?

При открытии виртуалки возможна проблема, не выдаются реквизиты для пополнения сепом.
Говорили их можно получить только в отделении.
Дескать ибан один для всех карт клиента, а внутреннее деление по доп счету.
Так? Не так?

У виртуалок светятся реквизиты для Сепа?

Насчитают повышенные проценты. IBAN виден в приложении в реквизитах карты, субсчет - в приложении в пуше о подключении смс-информирования.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:27

Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:07

Re: Укргазбанк

СЭП тут бесплатный или 5грн как и Р2Р?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:11

  sergia написав:СЭП тут бесплатный или 5грн как и Р2Р?

С прозапаса бесплатный
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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