Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 06:15
BigMan написав:
Если открою виртуалку прозапас
и пополню ее сепом в тот же день
% будет повышенный?
Кто то проводил испытание?
Как результат?
При открытии виртуалки возможна проблема, не выдаются реквизиты для пополнения сепом.
Говорили их можно получить только в отделении.
Дескать ибан один для всех карт клиента, а внутреннее деление по доп счету.
Так? Не так?
У виртуалок светятся реквизиты для Сепа?
Насчитают повышенные проценты. IBAN виден в приложении в реквизитах карты, субсчет - в приложении в пуше о подключении смс-информирования.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
ingtrans
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:21
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:27
Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:07
СЭП тут бесплатный или 5грн как и Р2Р?
sergia
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:11
sergia написав:
СЭП тут бесплатный или 5грн как и Р2Р?
С прозапаса бесплатный
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:04
шото такой нездоровый ажиотаж по ПроЗапас, шо как бы завтра ставка не вниз
flysoulfly
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:43
flysoulfly написав:
шото такой нездоровый ажиотаж по ПроЗапас, шо как бы завтра ставка не вниз
где ажиотаж? Тему почти неделю никто не дергал.
А смысл понижать, тогда проще уже переехать на 7% Форвард, Моню, АБ. У каких-то мелких банков даже 8% на остаток.
sergia
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:54
sergia написав: flysoulfly написав:
шото такой нездоровый ажиотаж по ПроЗапас, шо как бы завтра ставка не вниз
где ажиотаж? Тему почти неделю никто не дергал.
А смысл понижать, тогда проще уже переехать на 7% Форвард, Моню, АБ. У каких-то мелких банков даже 8% на остаток.
Хіба газмяс замалий та недержавний ? Тому і відсоток такий,але більше ніж у інших держбанках
никому не верю
sens
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