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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 992993994995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:56

  flysoulfly написав:
  sergia написав:
  flysoulfly написав:шото такой нездоровый ажиотаж по ПроЗапас, шо как бы завтра ставка не вниз 8)

где ажиотаж? Тему почти неделю никто не дергал.
а до того - месяц токо и слышно прозапас прозапас

То розкажіть нам про інші цікаві продукти, може ми чогось не знаємо. Чи задача лише трохи похитати човен?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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  #<1 ... 992993994995
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