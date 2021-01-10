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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:56
flysoulfly написав: sergia написав: flysoulfly написав:
шото такой нездоровый ажиотаж по ПроЗапас, шо как бы завтра ставка не вниз
где ажиотаж? Тему почти неделю никто не дергал.
а до того - месяц токо и слышно прозапас прозапас
То розкажіть нам про інші цікаві продукти, може ми чогось не знаємо. Чи задача лише трохи похитати човен?
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