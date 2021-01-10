То розкажіть нам про інші цікаві продукти, може ми чогось не знаємо. Чи задача лише трохи похитати човен?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:56
То розкажіть нам про інші цікаві продукти, може ми чогось не знаємо. Чи задача лише трохи похитати човен?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 11 січ, 2021 20:31
Re: Укргазбанк
Панове, так что там если сейчас открыть долларовый Прозапас, то за январь посчитают по пониженной ставке?
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:01
Тут писали в гілці що якщо в той же день поповнити то порахують по підвищенній ставці. Я то сьогодні тільки відкрив і поповнив гривневу ПроЗАПАС СЕПом. В відділенні запевнили що будуть рахувати по підвищенній ставці.
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