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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 992993994995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:56

  flysoulfly написав:
  sergia написав:
  flysoulfly написав:шото такой нездоровый ажиотаж по ПроЗапас, шо как бы завтра ставка не вниз 8)

где ажиотаж? Тему почти неделю никто не дергал.
а до того - месяц токо и слышно прозапас прозапас

То розкажіть нам про інші цікаві продукти, може ми чогось не знаємо. Чи задача лише трохи похитати човен?
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:31

Re: Укргазбанк

Панове, так что там если сейчас открыть долларовый Прозапас, то за январь посчитают по пониженной ставке?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:01

  Andey написав:Панове, так что там если сейчас открыть долларовый Прозапас, то за январь посчитают по пониженной ставке?

Тут писали в гілці що якщо в той же день поповнити то порахують по підвищенній ставці. Я то сьогодні тільки відкрив і поповнив гривневу ПроЗАПАС СЕПом. В відділенні запевнили що будуть рахувати по підвищенній ставці.
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miltador
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:44

  Andey написав:Панове, так что там если сейчас открыть долларовый Прозапас, то за январь посчитают по пониженной ставке?

Для підвищених % поповнюйте до 16-00 або ще раніше, а то я поповним пізніше і вони мабудь зарахувались вже наступним днем.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:51

  sergia написав:
  Andey написав:Панове, так что там если сейчас открыть долларовый Прозапас, то за январь посчитают по пониженной ставке?

Для підвищених % поповнюйте до 16-00 або ще раніше, а то я поповним пізніше і вони мабудь зарахувались вже наступним днем.

Поповнюйте валюту через спеціаліста, який роздрукує заяву на переказ готівки і з нею у касу, бо якщо поповните через картку у касира через пос-термінал, кошти зарахують на рахунок на наступний робочий день.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:10

Re: Укргазбанк

Открыл карту.
Заводил деньгу сепом.
Дошли с задержкой,
СМС в 17,10.
Терзают смутные сомнения.
Вопрос:
Видет ли операционист или горячка размер % начислинных за сегодняшний день?
Ну как проверка максимальной ставки.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:29

  BigMan написав:Открыл карту.
Заводил деньгу сепом.
Дошли с задержкой,
СМС в 17,10.
Терзают смутные сомнения.
Вопрос:
Видет ли операционист или горячка размер % начислинных за сегодняшний день?
Ну как проверка максимальной ставки.

Экономист может сформировать выписку по счёту, в которой будет видно каким днём прошло зачисление. СЭП обычно проходит тем же днём.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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