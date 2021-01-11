То розкажіть нам про інші цікаві продукти, може ми чогось не знаємо. Чи задача лише трохи похитати човен?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:56
То розкажіть нам про інші цікаві продукти, може ми чогось не знаємо. Чи задача лише трохи похитати човен?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 11 січ, 2021 20:31
Re: Укргазбанк
Панове, так что там если сейчас открыть долларовый Прозапас, то за январь посчитают по пониженной ставке?
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:01
Тут писали в гілці що якщо в той же день поповнити то порахують по підвищенній ставці. Я то сьогодні тільки відкрив і поповнив гривневу ПроЗАПАС СЕПом. В відділенні запевнили що будуть рахувати по підвищенній ставці.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:44
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:51
Поповнюйте валюту через спеціаліста, який роздрукує заяву на переказ готівки і з нею у касу, бо якщо поповните через картку у касира через пос-термінал, кошти зарахують на рахунок на наступний робочий день.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 23:10
Re: Укргазбанк
Открыл карту.
Заводил деньгу сепом.
Дошли с задержкой,
СМС в 17,10.
Терзают смутные сомнения.
Вопрос:
Видет ли операционист или горячка размер % начислинных за сегодняшний день?
Ну как проверка максимальной ставки.
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:29
Экономист может сформировать выписку по счёту, в которой будет видно каким днём прошло зачисление. СЭП обычно проходит тем же днём.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 12 січ, 2021 00:14
Тобто я приходжу наприклад в 10:00 ранку, відкриваю Прозапас наприклад на 1000$ і тут же поповнюю щойно відкритий Прозапас на 100$? і все це роблю без використання картки
Що це дає? чому треба поповнюваьи саме в день відкриття?
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