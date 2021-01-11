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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 10:33
Внезапно обнаружилось, що Укргазбанк давно пропонує форекс для фізичних осіб. Цитата з вашого сайту: "УКРГАЗБАНК ФОРЕКС надає цілодобовий доступ до світового валютного ринку та ліквідність за 48 валютними парами".
І раз таке діло, значить Укргазбанк приймає гроші, які надходять з форексу? Тобто я можу відкрити рахунок у будь-якому іноземному ДЦ (це ж міжнародний ринок), зафорексувать там гроші і ваш банк без проблем прийме ці кошти, правильно? Бо деякі наші банки рогом вперлись і не приймають перекази ні на картку, ні свіфти з іноземних ДЦ.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:50
ingtrans написав: Andey написав:
Тобто я приходжу наприклад в 10:00 ранку, відкриваю Прозапас наприклад на 1000$ і тут же поповнюю щойно відкритий Прозапас на 100$? і все це роблю без використання картки
Що це дає? чому треба поповнюваьи саме в день відкриття?
Имеется в виду, что сумму на карту нужно вносить в тот же день. Карта формально открыватеся с 0, а потом Вы вносите нужную сумму. Причем если открыть карту вечером, то может оказаться, что внесенная сумма зачислена следующим днем. Это не депозит, который открывается уже с определенной суммой на счету.
так я так и хотел, прийти утром в отделение банка, открыть Прозапас, сразу внести в кассу свои 100К зелени и забыть до момента когда понадобятся.
И быть уверенным что будут считать по повышенной ставке 1.5% несмотря на то что открыл в середине месяца.
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Andey
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