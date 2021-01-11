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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 993994995996 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 693 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 183 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 99 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 104 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 19% 129 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 693 Додано: Вів 12 січ, 2021 10:33 Re: Укргазбанк Внезапно обнаружилось, що Укргазбанк давно пропонує форекс для фізичних осіб. Цитата з вашого сайту: "УКРГАЗБАНК ФОРЕКС надає цілодобовий доступ до світового валютного ринку та ліквідність за 48 валютними парами".



І раз таке діло, значить Укргазбанк приймає гроші, які надходять з форексу? Тобто я можу відкрити рахунок у будь-якому іноземному ДЦ (це ж міжнародний ринок), зафорексувать там гроші і ваш банк без проблем прийме ці кошти, правильно? Бо деякі наші банки рогом вперлись і не приймають перекази ні на картку, ні свіфти з іноземних ДЦ. CuT Повідомлень: 48 З нами з: 28.07.14 Подякував: 16 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 11:50 ingtrans написав: Andey написав: Тобто я приходжу наприклад в 10:00 ранку, відкриваю Прозапас наприклад на 1000$ і тут же поповнюю щойно відкритий Прозапас на 100$? і все це роблю без використання картки

Що це дає? чому треба поповнюваьи саме в день відкриття? Тобто я приходжу наприклад в 10:00 ранку, відкриваю Прозапас наприклад на 1000$ і тут же поповнюю щойно відкритий Прозапас на 100$? і все це роблю без використання карткиЩо це дає? чому треба поповнюваьи саме в день відкриття?

Имеется в виду, что сумму на карту нужно вносить в тот же день. Карта формально открыватеся с 0, а потом Вы вносите нужную сумму. Причем если открыть карту вечером, то может оказаться, что внесенная сумма зачислена следующим днем. Это не депозит, который открывается уже с определенной суммой на счету. Имеется в виду, что сумму на карту нужно вносить в тот же день. Карта формально открыватеся с 0, а потом Вы вносите нужную сумму. Причем если открыть карту вечером, то может оказаться, что внесенная сумма зачислена следующим днем. Это не депозит, который открывается уже с определенной суммой на счету.

так я так и хотел, прийти утром в отделение банка, открыть Прозапас, сразу внести в кассу свои 100К зелени и забыть до момента когда понадобятся.

И быть уверенным что будут считать по повышенной ставке 1.5% несмотря на то что открыл в середине месяца. так я так и хотел, прийти утром в отделение банка, открыть Прозапас, сразу внести в кассу свои 100К зелени и забыть до момента когда понадобятся.И быть уверенным что будут считать по повышенной ставке 1.5% несмотря на то что открыл в середине месяца. Andey Повідомлень: 1095 З нами з: 18.02.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 993994995996 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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