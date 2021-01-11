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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 10:33
Внезапно обнаружилось, що Укргазбанк давно пропонує форекс для фізичних осіб. Цитата з вашого сайту: "УКРГАЗБАНК ФОРЕКС надає цілодобовий доступ до світового валютного ринку та ліквідність за 48 валютними парами".
І раз таке діло, значить Укргазбанк приймає гроші, які надходять з форексу? Тобто я можу відкрити рахунок у будь-якому іноземному ДЦ (це ж міжнародний ринок), зафорексувать там гроші і ваш банк без проблем прийме ці кошти, правильно? Бо деякі наші банки рогом вперлись і не приймають перекази ні на картку, ні свіфти з іноземних ДЦ.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:50
ingtrans написав: Andey написав:
Тобто я приходжу наприклад в 10:00 ранку, відкриваю Прозапас наприклад на 1000$ і тут же поповнюю щойно відкритий Прозапас на 100$? і все це роблю без використання картки
Що це дає? чому треба поповнюваьи саме в день відкриття?
Имеется в виду, что сумму на карту нужно вносить в тот же день. Карта формально открыватеся с 0, а потом Вы вносите нужную сумму. Причем если открыть карту вечером, то может оказаться, что внесенная сумма зачислена следующим днем. Это не депозит, который открывается уже с определенной суммой на счету.
так я так и хотел, прийти утром в отделение банка, открыть Прозапас, сразу внести в кассу свои 100К зелени и забыть до момента когда понадобятся.
И быть уверенным что будут считать по повышенной ставке 1.5% несмотря на то что открыл в середине месяца.
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Andey
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:25
Andey
доверить одному украинскому банку 100к зеленью и забыть...? Пусть даже "до момента". Это надо иметь таки очень "крепкие орешки"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:01
Flamingo написав:Andey
доверить одному украинскому банку 100к зеленью и забыть...? Пусть даже "до момента". Это надо иметь таки очень "крепкие орешки"
ну получается что так. госбанк, декларации по источникам есть, до лета перекантоваться самое оно.
ну про 100К погорячился, забыл вставить слово "например", но все равно на несколько фондов
в госовских укрексиме и ощаде кантовался до этого и все было ок, выдали без сучка без задоринки.
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Andey
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