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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 993994995996

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:33

Re: Укргазбанк

Внезапно обнаружилось, що Укргазбанк давно пропонує форекс для фізичних осіб. Цитата з вашого сайту: "УКРГАЗБАНК ФОРЕКС надає цілодобовий доступ до світового валютного ринку та ліквідність за 48 валютними парами".

І раз таке діло, значить Укргазбанк приймає гроші, які надходять з форексу? Тобто я можу відкрити рахунок у будь-якому іноземному ДЦ (це ж міжнародний ринок), зафорексувать там гроші і ваш банк без проблем прийме ці кошти, правильно? Бо деякі наші банки рогом вперлись і не приймають перекази ні на картку, ні свіфти з іноземних ДЦ.
CuT
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:50

  ingtrans написав:
  Andey написав:Тобто я приходжу наприклад в 10:00 ранку, відкриваю Прозапас наприклад на 1000$ і тут же поповнюю щойно відкритий Прозапас на 100$? і все це роблю без використання картки
Що це дає? чому треба поповнюваьи саме в день відкриття?

Имеется в виду, что сумму на карту нужно вносить в тот же день. Карта формально открыватеся с 0, а потом Вы вносите нужную сумму. Причем если открыть карту вечером, то может оказаться, что внесенная сумма зачислена следующим днем. Это не депозит, который открывается уже с определенной суммой на счету.

так я так и хотел, прийти утром в отделение банка, открыть Прозапас, сразу внести в кассу свои 100К зелени и забыть до момента когда понадобятся.
И быть уверенным что будут считать по повышенной ставке 1.5% несмотря на то что открыл в середине месяца.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:25

Andey доверить одному украинскому банку 100к зеленью и забыть...? Пусть даже "до момента". Это надо иметь таки очень "крепкие орешки" :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:01

  Flamingo написав:Andey доверить одному украинскому банку 100к зеленью и забыть...? Пусть даже "до момента". Это надо иметь таки очень "крепкие орешки" :twisted:

ну получается что так. госбанк, декларации по источникам есть, до лета перекантоваться самое оно.
ну про 100К погорячился, забыл вставить слово "например", но все равно на несколько фондов :D
в госовских укрексиме и ощаде кантовался до этого и все было ок, выдали без сучка без задоринки.
Andey
 
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