Внезапно обнаружилось, що Укргазбанк давно пропонує форекс для фізичних осіб. Цитата з вашого сайту: "УКРГАЗБАНК ФОРЕКС надає цілодобовий доступ до світового валютного ринку та ліквідність за 48 валютними парами".
І раз таке діло, значить Укргазбанк приймає гроші, які надходять з форексу? Тобто я можу відкрити рахунок у будь-якому іноземному ДЦ (це ж міжнародний ринок), зафорексувать там гроші і ваш банк без проблем прийме ці кошти, правильно? Бо деякі наші банки рогом вперлись і не приймають перекази ні на картку, ні свіфти з іноземних ДЦ.
Andey написав:Тобто я приходжу наприклад в 10:00 ранку, відкриваю Прозапас наприклад на 1000$ і тут же поповнюю щойно відкритий Прозапас на 100$? і все це роблю без використання картки Що це дає? чому треба поповнюваьи саме в день відкриття?
Имеется в виду, что сумму на карту нужно вносить в тот же день. Карта формально открыватеся с 0, а потом Вы вносите нужную сумму. Причем если открыть карту вечером, то может оказаться, что внесенная сумма зачислена следующим днем. Это не депозит, который открывается уже с определенной суммой на счету.
так я так и хотел, прийти утром в отделение банка, открыть Прозапас, сразу внести в кассу свои 100К зелени и забыть до момента когда понадобятся. И быть уверенным что будут считать по повышенной ставке 1.5% несмотря на то что открыл в середине месяца.
Flamingo написав:Andey доверить одному украинскому банку 100к зеленью и забыть...? Пусть даже "до момента". Это надо иметь таки очень "крепкие орешки"
ну получается что так. госбанк, декларации по источникам есть, до лета перекантоваться самое оно. ну про 100К погорячился, забыл вставить слово "например", но все равно на несколько фондов в госовских укрексиме и ощаде кантовался до этого и все было ок, выдали без сучка без задоринки.
Andey написав:Панове, так что там если сейчас открыть долларовый Прозапас, то за январь посчитают по пониженной ставке?
Для підвищених % поповнюйте до 16-00 або ще раніше, а то я поповним пізніше і вони мабудь зарахувались вже наступним днем.
Тобто я приходжу наприклад в 10:00 ранку, відкриваю Прозапас наприклад на 1000$ і тут же поповнюю щойно відкритий Прозапас на 100$? і все це роблю без використання картки Що це дає? чому треба поповнюваьи саме в день відкриття?
Писали трохи вище, що краще поповнювати через заяву на переказ у менеджера, є гарантія що зарахують у той же день.