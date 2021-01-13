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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 994995996997

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:47

  lloydbanksua написав:Выход с ПроЗапас по СЕП или P2P бесплатный? Менеджер в отделении уверила, что любой выход 0,5 % + 1 грн. Это в их Екобанке, незнание сотрудника или поменялись тарифы?

Выход с прозапаса по СЭП бесплатный
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:18

  velvet написав:
  lloydbanksua написав:Выход с ПроЗапас по СЕП или P2P бесплатный? Менеджер в отделении уверила, что любой выход 0,5 % + 1 грн. Это в их Екобанке, незнание сотрудника или поменялись тарифы?

Выход с прозапаса по СЭП бесплатный

Підтверджую. Цей пан знається на цьому )) Я нещодавно процики так забирав. А були ж часи, коли й р2р безоплатно працювало...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:22

  lloydbanksua написав:Выход с ПроЗапас по СЕП или P2P бесплатный? Менеджер в отделении уверила, что любой выход 0,5 % + 1 грн. Это в их Екобанке, незнание сотрудника или поменялись тарифы?

В ЕкоБанку без комісії. Менеджери в відділенні самі путаються в тарифах, на жаль.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:24

  miltador написав:
  lloydbanksua написав:Выход с ПроЗапас по СЕП или P2P бесплатный? Менеджер в отделении уверила, что любой выход 0,5 % + 1 грн. Это в их Екобанке, незнание сотрудника или поменялись тарифы?

В ЕкоБанку без комісії. Менеджери в відділенні самі путаються в тарифах, на жаль.

в Екобанку теж якась чупакабра - якщо для прикладу поповнювати зі своєї картки свій же прозапас - лупить комісію
WTF?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:30

  greenozon написав:
  miltador написав:
  lloydbanksua написав:Выход с ПроЗапас по СЕП или P2P бесплатный? Менеджер в отделении уверила, что любой выход 0,5 % + 1 грн. Это в их Екобанке, незнание сотрудника или поменялись тарифы?

В ЕкоБанку без комісії. Менеджери в відділенні самі путаються в тарифах, на жаль.

в Екобанку теж якась чупакабра - якщо для прикладу поповнювати зі своєї картки свій же прозапас - лупить комісію
WTF?

Кредитку не дає обналити?
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klug
 
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