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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:47
lloydbanksua написав:
Выход с ПроЗапас по СЕП или P2P бесплатный? Менеджер в отделении уверила, что любой выход 0,5 % + 1 грн. Это в их Екобанке, незнание сотрудника или поменялись тарифы?
Выход с прозапаса по СЭП бесплатный
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:18
velvet написав: lloydbanksua написав:
Выход с ПроЗапас по СЕП или P2P бесплатный? Менеджер в отделении уверила, что любой выход 0,5 % + 1 грн. Это в их Екобанке, незнание сотрудника или поменялись тарифы?
Выход с прозапаса по СЭП бесплатный
Підтверджую. Цей пан знається на цьому )) Я нещодавно процики так забирав. А були ж часи, коли й р2р безоплатно працювало...
Переходь на темний бік за карткою Моно
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:22
lloydbanksua написав:
Выход с ПроЗапас по СЕП или P2P бесплатный? Менеджер в отделении уверила, что любой выход 0,5 % + 1 грн. Это в их Екобанке, незнание сотрудника или поменялись тарифы?
В ЕкоБанку без комісії. Менеджери в відділенні самі путаються в тарифах, на жаль.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:24
miltador написав: lloydbanksua написав:
Выход с ПроЗапас по СЕП или P2P бесплатный? Менеджер в отделении уверила, что любой выход 0,5 % + 1 грн. Это в их Екобанке, незнание сотрудника или поменялись тарифы?
В ЕкоБанку без комісії. Менеджери в відділенні самі путаються в тарифах, на жаль.
в Екобанку теж якась чупакабра - якщо для прикладу поповнювати зі своєї картки свій же прозапас - лупить комісію
WTF?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:30
greenozon написав: miltador написав: lloydbanksua написав:
Выход с ПроЗапас по СЕП или P2P бесплатный? Менеджер в отделении уверила, что любой выход 0,5 % + 1 грн. Это в их Екобанке, незнание сотрудника или поменялись тарифы?
В ЕкоБанку без комісії. Менеджери в відділенні самі путаються в тарифах, на жаль.
в Екобанку теж якась чупакабра - якщо для прикладу поповнювати зі своєї картки свій же прозапас - лупить комісію
WTF?
Кредитку не дає обналити?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:16
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в Екобанку теж якась чупакабра - якщо для прикладу поповнювати зі своєї картки свій же прозапас - лупить комісію
WTF?[/quote]
Кредитку не дає обналити?[/quote]
тут бувають кредитки?
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