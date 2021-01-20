а той спамер в мене в блек лісті надоїло спорити про його сосиски і комсумол потім люди пару днів питають за ті криптовки, що за дурь - дєцкій сад якийсь, але в принципі я розумію, - це хитрий тактичний спамерський хід, насправді, що є то є
підозрюю klug то є секретний поплічник того спамера може й його в баню?
greenozon написав:підозрюю klug то є секретний поплічник того спамера може й його в баню?
Хто тоді буде гуглити продукти та тарифи замість обох лінивців-перепитувальників?
І хто тут кого вчить шо дописувати на форум?
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Через додаток подавав заявку на картку "Еко-кредитка". Минуло уже днів... хм, приблизно 7-10 (плюс-мінус). Від банку - жодної інформації. Хто як думає: подати заявку ще раз, чи краще йти прямо у відділення?
AleksD написав:Через додаток подавав заявку на картку "Еко-кредитка". Минуло уже днів... хм, приблизно 7-10 (плюс-мінус). Від банку - жодної інформації. Хто як думає: подати заявку ще раз, чи краще йти прямо у відділення?
Поки у такій дубовій банці чогось дочекаєшся, то можна постаріти. Що Вам мала дати та заявка? Одразу йдіть і оформлюйте. З іншого боку, що могло привернути до такого продукту увагу людини, яка навіть у В5 не побачила зиску? Краще ясну ПУМБу оформіть, поки там акція на комуналку і зняття кешу. Великі шанси отримати непоганий ліміт прямо з дверей.