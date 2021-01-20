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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 995996997998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 07:49

  novichok написав:
  klug написав:Квесторе_поверніться?

тоже заметили? они на пару это отрицают :evil:


я базуюсь на власному досвіді. не маю кредиток в портфелі укргазу і не чув щоб тут хтось писав що має
погуглив, ви праві - є тут кредитки, але оскільки без-КБ-ні то видно і малоліквідні
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... omovychok/

а той спамер в мене в блек лісті :)
надоїло спорити про його сосиски і комсумол
потім люди пару днів питають за ті криптовки, що за дурь - дєцкій сад якийсь, але в принципі я розумію, - це хитрий тактичний спамерський хід, насправді, що є то є

підозрюю klug то є секретний поплічник того спамера
може й його в баню? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:19

  greenozon написав:підозрюю klug то є секретний поплічник того спамера
може й його в баню? :)

Хто тоді буде гуглити продукти та тарифи замість обох лінивців-перепитувальників?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:29

  klug написав:
  greenozon написав:підозрюю klug то є секретний поплічник того спамера
може й його в баню? :)

Хто тоді буде гуглити продукти та тарифи замість обох лінивців-перепитувальників?

І хто тут кого вчить шо дописувати на форум? :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:33

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  greenozon написав:підозрюю klug то є секретний поплічник того спамера
може й його в баню? :)

Хто тоді буде гуглити продукти та тарифи замість обох лінивців-перепитувальників?

І хто тут кого вчить шо дописувати на форум? :)

Хто? В студію, якщо не секрет.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:57

в контексте proзапаса: ФГВФО гарантирует средства на текущем счету, или только на депозитах?
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:00

  gorbatiuk_v написав:в контексте proзапаса: ФГВФО гарантирует средства на текущем счету, или только на депозитах?

І на рахунку також.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
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  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 03:55

Re: Укргазбанк

Через додаток подавав заявку на картку "Еко-кредитка". Минуло уже днів... хм, приблизно 7-10 (плюс-мінус). Від банку - жодної інформації.
Хто як думає: подати заявку ще раз, чи краще йти прямо у відділення?
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 05:30

  AleksD написав:Через додаток подавав заявку на картку "Еко-кредитка". Минуло уже днів... хм, приблизно 7-10 (плюс-мінус). Від банку - жодної інформації.
Хто як думає: подати заявку ще раз, чи краще йти прямо у відділення?

Поки у такій дубовій банці чогось дочекаєшся, то можна постаріти. Що Вам мала дати та заявка? Одразу йдіть і оформлюйте. З іншого боку, що могло привернути до такого продукту увагу людини, яка навіть у В5 не побачила зиску? Краще ясну ПУМБу оформіть, поки там акція на комуналку і зняття кешу. Великі шанси отримати непоганий ліміт прямо з дверей.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 08:14

  AleksD написав:Через додаток подавав заявку на картку "Еко-кредитка". Минуло уже днів... хм, приблизно 7-10 (плюс-мінус). Від банку - жодної інформації.
Хто як думає: подати заявку ще раз, чи краще йти прямо у відділення?

Навіщо Вам ця недолуга кредитка з 30 днями пільгового періоду?)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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