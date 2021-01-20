а той спамер в мене в блек лісті надоїло спорити про його сосиски і комсумол потім люди пару днів питають за ті криптовки, що за дурь - дєцкій сад якийсь, але в принципі я розумію, - це хитрий тактичний спамерський хід, насправді, що є то є
підозрюю klug то є секретний поплічник того спамера може й його в баню?
greenozon написав:підозрюю klug то є секретний поплічник того спамера може й його в баню?
Хто тоді буде гуглити продукти та тарифи замість обох лінивців-перепитувальників?
І хто тут кого вчить шо дописувати на форум?
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Через додаток подавав заявку на картку "Еко-кредитка". Минуло уже днів... хм, приблизно 7-10 (плюс-мінус). Від банку - жодної інформації. Хто як думає: подати заявку ще раз, чи краще йти прямо у відділення?
AleksD написав:Через додаток подавав заявку на картку "Еко-кредитка". Минуло уже днів... хм, приблизно 7-10 (плюс-мінус). Від банку - жодної інформації. Хто як думає: подати заявку ще раз, чи краще йти прямо у відділення?
Поки у такій дубовій банці чогось дочекаєшся, то можна постаріти. Що Вам мала дати та заявка? Одразу йдіть і оформлюйте. З іншого боку, що могло привернути до такого продукту увагу людини, яка навіть у В5 не побачила зиску? Краще ясну ПУМБу оформіть, поки там акція на комуналку і зняття кешу. Великі шанси отримати непоганий ліміт прямо з дверей.
AleksD написав:Через додаток подавав заявку на картку "Еко-кредитка". Минуло уже днів... хм, приблизно 7-10 (плюс-мінус). Від банку - жодної інформації. Хто як думає: подати заявку ще раз, чи краще йти прямо у відділення?
Навіщо Вам ця недолуга кредитка з 30 днями пільгового періоду?)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
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Flamingo написав:Andey доверить одному украинскому банку 100к зеленью и забыть...? Пусть даже "до момента". Это надо иметь таки очень "крепкие орешки"
ну получается что так. госбанк, декларации по источникам есть, до лета перекантоваться самое оно. ну про 100К погорячился, забыл вставить слово "например", но все равно на несколько фондов в госовских укрексиме и ощаде кантовался до этого и все было ок, выдали без сучка без задоринки.
Мій нардеп по мажоритарці тримає в Укргазі +250 фондів, та і % минулого року подав в декларації коло 10 млн. грн. Прикольно було би якби він відкривав орієнтуючись на фонд в усіх банках України на себе і всіх родичів. 60% вкладів в неньці поза фондом.