Flamingo написав:
Вы только сделайте поправку на то что возможности для вывода своих лямов в случае гоп-стопа в банке от НБУ у нардепа существенно отличаются от возможностей вывода 200к для пересичного. И я как не слышал о том что кто-то из "нардепов" пострадал во время банкопада 2014-2017
Напевно так і є, але знову ж таки наш попередній мажоритарщик таки добряче пролетів з банком "Хрещатик" і потім кляв тодішню владу та і дотепер вставляє всякі слова про бариг.
От Вам конкретний приклад барижничества бариги, який за сумісництвом обіймає посаду Президента.
і так: особисто я серед тих, хто зараз економічно постраждав від нових витівок бариги: це єдиний банк, де в мене був депозити, який, звісно, прогорів як і у решти вкладників "Хрещатика" заради того, щоб барига став ще багатше.
Порохоботи, давайте захищайте свого баригу, як він "чесно" заробляє свої мільйони на посаді Президента.
Смердюки! І бос ваш-смердюк, який заради доларів нищить країну.
Ряд нардепів втратили власні банки, також думаю навряд чи вони цього хотіли, тобто цілком "постраждали".
Я не закликаю нікого виходити за межі фонду, але і абсолютизувати цей критерій також не варто.
Не так добре з грошима, як погано без них.