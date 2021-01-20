Ой+ написав:Мій нардеп по мажоритарці тримає в Укргазі +250 фондів, та і % минулого року подав в декларації коло 10 млн. грн. Прикольно було би якби він відкривав орієнтуючись на фонд в усіх банках України на себе і всіх родичів. 60% вкладів в неньці поза фондом.
Вы только сделайте поправку на то что возможности для вывода своих лямов в случае гоп-стопа в банке от НБУ у нардепа существенно отличаются от возможностей вывода 200к для пересичного. И я как не слышал о том что кто-то из "нардепов" пострадал во время банкопада 2014-2017
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Flamingo написав:Вы только сделайте поправку на то что возможности для вывода своих лямов в случае гоп-стопа в банке от НБУ у нардепа существенно отличаются от возможностей вывода 200к для пересичного. И я как не слышал о том что кто-то из "нардепов" пострадал во время банкопада 2014-2017
Напевно так і є, але знову ж таки наш попередній мажоритарщик таки добряче пролетів з банком "Хрещатик" і потім кляв тодішню владу та і дотепер вставляє всякі слова про бариг.
От Вам конкретний приклад барижничества бариги, який за сумісництвом обіймає посаду Президента. і так: особисто я серед тих, хто зараз економічно постраждав від нових витівок бариги: це єдиний банк, де в мене був депозити, який, звісно, прогорів як і у решти вкладників "Хрещатика" заради того, щоб барига став ще багатше. Порохоботи, давайте захищайте свого баригу, як він "чесно" заробляє свої мільйони на посаді Президента. Смердюки! І бос ваш-смердюк, який заради доларів нищить країну.
Ряд нардепів втратили власні банки, також думаю навряд чи вони цього хотіли, тобто цілком "постраждали". Я не закликаю нікого виходити за межі фонду, але і абсолютизувати цей критерій також не варто.
Слуга народу не має часу по банках грошенята розносити...одна банка на всю суму.
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Flamingo написав:возможности для вывода своих лямов
Не держат они в БС "лямы", максимум на карманные расходы как раз под фонд.
я прошу прощения а вы то сообщение на которое я про лямы писал читали? Или только выхватили часть моей фразы из контекста? Если нечитали - тезисно: там шла о нардепе держащем в укргазе 10 лямов. По вашему это значит, что он БС свои лямы не держит?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:нардепе держащем в укргазе 10 лямов. По вашему это значит, что он БС свои лямы не держит?
Поточнення - нардеп тримає +50 млн., а 10 млн. це % отримані з укргазу згідно минулорічної декларації. Ще ряд депутатів також декларують млн. у банках, є і такі що мають інші пріоритети. Суркіс Г., наприклад, попри те що в акцент-банці 80 млн. дивідентів отримав, то ще і ТАСі на % 30 млн догнався і там 10 млн зелених та ще пару млн по "дрібничках" в інших установах, та і братану 160 млн. позичив до получки. https://public.nazk.gov.ua/documents/99 ... 592dc7c2d9
Квесторе_поверніться написав:Слуга народу не має часу по банках грошенята розносити...
Мій мажоритарщик не зі "слуг", слуги ще поки не дуже опірились