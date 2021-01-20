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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 996997998999

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:02

  Ой+ написав:Мій нардеп по мажоритарці тримає в Укргазі +250 фондів, та і % минулого року подав в декларації коло 10 млн. грн.
Прикольно було би якби він відкривав орієнтуючись на фонд в усіх банках України на себе і всіх родичів.
60% вкладів в неньці поза фондом.

Вы только сделайте поправку на то что возможности для вывода своих лямов в случае гоп-стопа в банке от НБУ у нардепа существенно отличаются от возможностей вывода 200к для пересичного. И я как не слышал о том что кто-то из "нардепов" пострадал во время банкопада 2014-2017
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:13

Re: Укргазбанк

  Flamingo написав:Вы только сделайте поправку на то что возможности для вывода своих лямов в случае гоп-стопа в банке от НБУ у нардепа существенно отличаются от возможностей вывода 200к для пересичного. И я как не слышал о том что кто-то из "нардепов" пострадал во время банкопада 2014-2017


Напевно так і є, але знову ж таки наш попередній мажоритарщик таки добряче пролетів з банком "Хрещатик" і потім кляв тодішню владу та і дотепер вставляє всякі слова про бариг.
От Вам конкретний приклад барижничества бариги, який за сумісництвом обіймає посаду Президента.
і так: особисто я серед тих, хто зараз економічно постраждав від нових витівок бариги: це єдиний банк, де в мене був депозити, який, звісно, прогорів як і у решти вкладників "Хрещатика" заради того, щоб барига став ще багатше.
Порохоботи, давайте захищайте свого баригу, як він "чесно" заробляє свої мільйони на посаді Президента.
Смердюки! І бос ваш-смердюк, який заради доларів нищить країну.


Ряд нардепів втратили власні банки, також думаю навряд чи вони цього хотіли, тобто цілком "постраждали".
Я не закликаю нікого виходити за межі фонду, але і абсолютизувати цей критерій також не варто.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:16

Слуга народу не має часу по банках грошенята розносити...одна банка на всю суму. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:47

Re: Укргазбанк

  Flamingo написав:возможности для вывода своих лямов

Не держат они в БС "лямы", максимум на карманные расходы как раз под фонд.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:27

  ukrprom2014 написав:
  Flamingo написав:возможности для вывода своих лямов

Не держат они в БС "лямы", максимум на карманные расходы как раз под фонд.
я прошу прощения а вы то сообщение на которое я про лямы писал читали? Или только выхватили часть моей фразы из контекста? Если нечитали - тезисно: там шла о нардепе держащем в укргазе 10 лямов. По вашему это значит, что он БС свои лямы не держит?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:23

Re: Укргазбанк

  Flamingo написав:нардепе держащем в укргазе 10 лямов. По вашему это значит, что он БС свои лямы не держит?


Поточнення - нардеп тримає +50 млн., а 10 млн. це % отримані з укргазу згідно минулорічної декларації.
Ще ряд депутатів також декларують млн. у банках, є і такі що мають інші пріоритети.
Суркіс Г., наприклад, попри те що в акцент-банці 80 млн. дивідентів отримав, то ще і ТАСі на % 30 млн догнався і там 10 млн зелених та ще пару млн по "дрібничках" в інших установах, та і братану 160 млн. позичив до получки. https://public.nazk.gov.ua/documents/99 ... 592dc7c2d9

  Квесторе_поверніться написав:Слуга народу не має часу по банках грошенята розносити...


Мій мажоритарщик не зі "слуг", слуги ще поки не дуже опірились :mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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