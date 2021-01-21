Ой+ написав:Мій нардеп по мажоритарці тримає в Укргазі +250 фондів, та і % минулого року подав в декларації коло 10 млн. грн. Прикольно було би якби він відкривав орієнтуючись на фонд в усіх банках України на себе і всіх родичів. 60% вкладів в неньці поза фондом.
Вы только сделайте поправку на то что возможности для вывода своих лямов в случае гоп-стопа в банке от НБУ у нардепа существенно отличаются от возможностей вывода 200к для пересичного. И я как не слышал о том что кто-то из "нардепов" пострадал во время банкопада 2014-2017
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Flamingo написав:Вы только сделайте поправку на то что возможности для вывода своих лямов в случае гоп-стопа в банке от НБУ у нардепа существенно отличаются от возможностей вывода 200к для пересичного. И я как не слышал о том что кто-то из "нардепов" пострадал во время банкопада 2014-2017
Напевно так і є, але знову ж таки наш попередній мажоритарщик таки добряче пролетів з банком "Хрещатик" і потім кляв тодішню владу та і дотепер вставляє всякі слова про бариг.
От Вам конкретний приклад барижничества бариги, який за сумісництвом обіймає посаду Президента. і так: особисто я серед тих, хто зараз економічно постраждав від нових витівок бариги: це єдиний банк, де в мене був депозити, який, звісно, прогорів як і у решти вкладників "Хрещатика" заради того, щоб барига став ще багатше. Порохоботи, давайте захищайте свого баригу, як він "чесно" заробляє свої мільйони на посаді Президента. Смердюки! І бос ваш-смердюк, який заради доларів нищить країну.
Ряд нардепів втратили власні банки, також думаю навряд чи вони цього хотіли, тобто цілком "постраждали". Я не закликаю нікого виходити за межі фонду, але і абсолютизувати цей критерій також не варто.
Слуга народу не має часу по банках грошенята розносити...одна банка на всю суму.
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Flamingo написав:возможности для вывода своих лямов
Не держат они в БС "лямы", максимум на карманные расходы как раз под фонд.
я прошу прощения а вы то сообщение на которое я про лямы писал читали? Или только выхватили часть моей фразы из контекста? Если нечитали - тезисно: там шла о нардепе держащем в укргазе 10 лямов. По вашему это значит, что он БС свои лямы не держит?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:нардепе держащем в укргазе 10 лямов. По вашему это значит, что он БС свои лямы не держит?
Поточнення - нардеп тримає +50 млн., а 10 млн. це % отримані з укргазу згідно минулорічної декларації. Ще ряд депутатів також декларують млн. у банках, є і такі що мають інші пріоритети. Суркіс Г., наприклад, попри те що в акцент-банці 80 млн. дивідентів отримав, то ще і ТАСі на % 30 млн догнався і там 10 млн зелених та ще пару млн по "дрібничках" в інших установах, та і братану 160 млн. позичив до получки. https://public.nazk.gov.ua/documents/99 ... 592dc7c2d9
Квесторе_поверніться написав:Слуга народу не має часу по банках грошенята розносити...
Мій мажоритарщик не зі "слуг", слуги ще поки не дуже опірились
Порівняйте ще час, який вам знадобиться для компенсації таких втрат та час за який компенсує їх чиновник, що може взяти з салону Ягуар лімітованої серії за ціною у розмірі мінімального неоподатковуваногл мінімуму доходів громадян, а на решту взяти ще й пентхаус у центрі міста.
klug написав:З іншого боку, що могло привернути до такого продукту увагу людини, яка навіть у В5 не побачила зиску? Краще ясну ПУМБу оформіть, поки там акція на комуналку і зняття кешу. Великі шанси отримати непоганий ліміт прямо з дверей.
Про В5 написав у відповідній темі. З пумбом не склалося Треба покласти трохи грошей по різних банках з нарахуванням %% на залишок (не оформлюючи депозитів), тут ніби пропонують 8% - мене влаштовувало б, але...