Згідно з тарифами, принцип нарахування відсотків той сами, що у Pro-Запас, але з меншими відсотками та перекритими шпаринами для безкомісійного виводу коштів. Навіщо так з себе знущатися?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 січ, 2021 03:02
Згідно з тарифами, принцип нарахування відсотків той сами, що у Pro-Запас, але з меншими відсотками та перекритими шпаринами для безкомісійного виводу коштів. Навіщо так з себе знущатися?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 14:40
Re: Укргазбанк
Добрый день. Есть ли в банке что то подобное на Дебетку КоКо с процентами на остаток? И какой набор карт посоветуете для онлайн валютообмена?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
Додано: П'ят 22 січ, 2021 14:52
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:36
Re: Укргазбанк
Решил начать сотрудничать с банком, открыв гривневую карту «Pro-запас+».
1 Подключённый к счёту SMS/мобильный банкинг бесплатный?
2 Веб-версия банкинга "эко-банк" я, так понимаю, не работает?
Что стоит знать новичку в этом банке?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:43
MASolomko
Sms бесплатно. Из нюансов - если у Вас несколько Про-запасов, то надо знать номер субсчета, чтобы перевод по реквизитам зашёл именно на эту карту. Мне дали распечатку с реквизитами и номером субсчета для гривневой карты при оформлении (по просьбе). Также при оформлении мне сразу не дали 3 договора на 3 мои карты, но я попросил сделать и через 5 минут получил свои договора в Эко-конверте.
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