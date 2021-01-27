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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9979989991000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 03:02

  AleksD написав:Треба покласти трохи грошей по різних банках з нарахуванням %% на залишок (не оформлюючи депозитів), тут ніби пропонують 8% - мене влаштовувало б, але..

Згідно з тарифами, принцип нарахування відсотків той сами, що у Pro-Запас, але з меншими відсотками та перекритими шпаринами для безкомісійного виводу коштів. Навіщо так з себе знущатися?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 14:40

Re: Укргазбанк

Добрый день. Есть ли в банке что то подобное на Дебетку КоКо с процентами на остаток? И какой набор карт посоветуете для онлайн валютообмена?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. v.pumb.ua/bc7nJJВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ +100 грн кожен https://abank24.page.link/X1uu Карта«Зелена получи +50 грн
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 14:52

  _PORT_UA написав:Добрый день. Есть ли в банке что то подобное на Дебетку КоКо с процентами на остаток? И какой набор карт посоветуете для онлайн валютообмена?

так над Вашим сообщением и ответ уже есть.
Можно и без набора карт валютообмен в УГБ.
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:36

Re: Укргазбанк

Решил начать сотрудничать с банком, открыв гривневую карту «Pro-запас+».

1 Подключённый к счёту SMS/мобильный банкинг бесплатный?
2 Веб-версия банкинга "эко-банк" я, так понимаю, не работает?

Что стоит знать новичку в этом банке? :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:43

MASolomko
Sms бесплатно. Из нюансов - если у Вас несколько Про-запасов, то надо знать номер субсчета, чтобы перевод по реквизитам зашёл именно на эту карту. Мне дали распечатку с реквизитами и номером субсчета для гривневой карты при оформлении (по просьбе). Также при оформлении мне сразу не дали 3 договора на 3 мои карты, но я попросил сделать и через 5 минут получил свои договора в Эко-конверте. :)
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:53

Re: Укргазбанк

  Striker написав:то надо знать номер субсчета, чтобы перевод по реквизитам зашёл именно на эту карту


Гаряча лінія теж бачить ці суб-счєта і може продиктувати
без них СЕП піде непонятно куда (бо всі ваші картки мають один ібан)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:46

Re: Укргазбанк

И как оправлять деньгу на этот субсчет через СЭП НБУ?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:05

  MASolomko написав:И как оправлять деньгу на этот субсчет через СЭП НБУ?

Субсчет указываете в назначении платежа, а так всё как обычно. Если у Вас открыта только одна карта в Укргазе, то можете субсчет не указывать.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:42

  MASolomko написав:И как оправлять деньгу на этот субсчет через СЭП НБУ?


Призначення платежу: "[Мета переказу] для зарахування на рахунок № 2620XXXXXXXXXX.XXXXXX.980* [повний номер субрахунку отримувача], [ПІБ отримувача]"

*у разі відсутності у платіжному документі повного номеру субрахунку отримувача та наявності у клієнта декілька відкритих Субрахунків, Банк зараховує кошти у черговості, вказаній у Правилах відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками АБ "УКРГАЗБАНК"

https://ukrgasbank.com/ru/private/card_ ... nts/cards/
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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