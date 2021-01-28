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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:06
sergia написав:
На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.
Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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