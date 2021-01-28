Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:06
Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:46
Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 січ, 2021 22:46
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