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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99899910001001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:06

  sergia написав:На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.

Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:46

  klug написав:
  sergia написав:На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.

Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.

Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи? :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:46

  klug написав:
  sergia написав:На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.

Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.

Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон?
sergia
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