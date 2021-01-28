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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 99899910001001 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 693 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 183 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 99 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 104 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 19% 129 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 693 Додано: Чет 28 січ, 2021 19:06 sergia написав: На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать. На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.

Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно. Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5321 З нами з: 18.08.14 Подякував: 237 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 19:46 klug написав: sergia написав: На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать. На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.

Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно. Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.

Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи? Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи? http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 36097 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 22:46 klug написав: sergia написав: На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать. На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.

Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно. Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.

Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон? Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон? sergia

Повідомлень: 135 З нами з: 14.12.20 Подякував: 67 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 23:15 Квесторе_поверніться написав: Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи? Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи?

До чого тут ОС? Ще 20 років тому можна було скопіювати контакти, СМСки та нотатки на комп'ютер, якщо у телефоні був блутуз або дата-порт. Конкретний рецепт залежить від апарата, можливо знадобиться сторонній софт.



sergia написав: Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон? Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон?

На смарті відкликав у гугл-сервісів доступ до СМС і вбиваю коди руками. У випадку цього чудо-банку був здивований тому, що приходить, але потім вчитався у текст біля поля вводу, де явно написано, що потрібно повністю вставити повідомлення. Скопіював/вставив - усе запрацювало. Не бачу очевидних причин, чому так само не запрацює в емуляторі, якщо перекинути текст СМСки. На самарті така операція проводиться одноразово при першому вході. До чого тут ОС? Ще 20 років тому можна було скопіювати контакти, СМСки та нотатки на комп'ютер, якщо у телефоні був блутуз або дата-порт. Конкретний рецепт залежить від апарата, можливо знадобиться сторонній софт.На смарті відкликав у гугл-сервісів доступ до СМС і вбиваю коди руками. У випадку цього чудо-банку був здивований тому, що приходить, але потім вчитався у текст біля поля вводу, де явно написано, що потрібно повністю вставити повідомлення. Скопіював/вставив - усе запрацювало. Не бачу очевидних причин, чому так само не запрацює в емуляторі, якщо перекинути текст СМСки. На самарті така операція проводиться одноразово при першому вході. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5321 З нами з: 18.08.14 Подякував: 237 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:03 klug написав: Квесторе_поверніться написав: Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи? Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи?

До чого тут ОС? Ще 20 років тому можна було скопіювати контакти, СМСки та нотатки на комп'ютер, якщо у телефоні був блутуз або дата-порт. Конкретний рецепт залежить від апарата, можливо знадобиться сторонній софт.



sergia написав: Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон? Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон?

На смарті відкликав у гугл-сервісів доступ до СМС і вбиваю коди руками. У випадку цього чудо-банку був здивований тому, що приходить, але потім вчитався у текст біля поля вводу, де явно написано, що потрібно повністю вставити повідомлення. Скопіював/вставив - усе запрацювало. Не бачу очевидних причин, чому так само не запрацює в емуляторі, якщо перекинути текст СМСки. На самарті така операція проводиться одноразово при першому вході. До чого тут ОС? Ще 20 років тому можна було скопіювати контакти, СМСки та нотатки на комп'ютер, якщо у телефоні був блутуз або дата-порт. Конкретний рецепт залежить від апарата, можливо знадобиться сторонній софт.На смарті відкликав у гугл-сервісів доступ до СМС і вбиваю коди руками. У випадку цього чудо-банку був здивований тому, що приходить, але потім вчитався у текст біля поля вводу, де явно написано, що потрібно повністю вставити повідомлення. Скопіював/вставив - усе запрацювало. Не бачу очевидних причин, чому так само не запрацює в емуляторі, якщо перекинути текст СМСки. На самарті така операція проводиться одноразово при першому вході.

СМС можна через Вібер наприклад переслати, а потім з нього скопіювати й увести. На Андроїдах так вдавалося, то чом би й на Вікнах не працюватиме? СМС можна через Вібер наприклад переслати, а потім з нього скопіювати й увести. На Андроїдах так вдавалося, то чом би й на Вікнах не працюватиме? Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY

viber://v.pumb.ua/bcRvzq У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою(+50 грн), обирай кредиткувід(+50 грн),від(+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) абовід(+100 грн чистими): kreuz

Повідомлень: 2782 З нами з: 10.12.07 Подякував: 154 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 99899910001001 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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