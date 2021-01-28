Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:06
Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:46
Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи?
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Додано: Чет 28 січ, 2021 22:46
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:15
До чого тут ОС? Ще 20 років тому можна було скопіювати контакти, СМСки та нотатки на комп'ютер, якщо у телефоні був блутуз або дата-порт. Конкретний рецепт залежить від апарата, можливо знадобиться сторонній софт.
На смарті відкликав у гугл-сервісів доступ до СМС і вбиваю коди руками. У випадку цього чудо-банку був здивований тому, що приходить, але потім вчитався у текст біля поля вводу, де явно написано, що потрібно повністю вставити повідомлення. Скопіював/вставив - усе запрацювало. Не бачу очевидних причин, чому так само не запрацює в емуляторі, якщо перекинути текст СМСки. На самарті така операція проводиться одноразово при першому вході.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:03
СМС можна через Вібер наприклад переслати, а потім з нього скопіювати й увести. На Андроїдах так вдавалося, то чом би й на Вікнах не працюватиме?
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