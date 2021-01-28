|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:06
sergia написав:
На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.
Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5322
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 665 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:46
klug написав: sergia написав:
На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.
Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.
Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 36097
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1816 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 22:46
klug написав: sergia написав:
На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.
Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.
Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 135
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:15
Квесторе_поверніться написав:
Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи?
До чого тут ОС? Ще 20 років тому можна було скопіювати контакти, СМСки та нотатки на комп'ютер, якщо у телефоні був блутуз або дата-порт. Конкретний рецепт залежить від апарата, можливо знадобиться сторонній софт.
sergia написав:
Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон?
На смарті відкликав у гугл-сервісів доступ до СМС і вбиваю коди руками. У випадку цього чудо-банку був здивований тому, що приходить, але потім вчитався у текст біля поля вводу, де явно написано, що потрібно повністю вставити повідомлення. Скопіював/вставив - усе запрацювало. Не бачу очевидних причин, чому так само не запрацює в емуляторі, якщо перекинути текст СМСки. На самарті така операція проводиться одноразово при першому вході.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5322
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 665 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:03
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи?
До чого тут ОС? Ще 20 років тому можна було скопіювати контакти, СМСки та нотатки на комп'ютер, якщо у телефоні був блутуз або дата-порт. Конкретний рецепт залежить від апарата, можливо знадобиться сторонній софт.
sergia написав:
Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон?
На смарті відкликав у гугл-сервісів доступ до СМС і вбиваю коди руками. У випадку цього чудо-банку був здивований тому, що приходить, але потім вчитався у текст біля поля вводу, де явно написано, що потрібно повністю вставити повідомлення. Скопіював/вставив - усе запрацювало. Не бачу очевидних причин, чому так само не запрацює в емуляторі, якщо перекинути текст СМСки. На самарті така операція проводиться одноразово при першому вході.
СМС можна через Вібер наприклад переслати, а потім з нього скопіювати й увести. На Андроїдах так вдавалося, то чом би й на Вікнах не працюватиме?
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку
(+50 грн), КОКО
від Форварду
(+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку
від ПУМБ
(+100 грн чистими):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2782
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 03:03
kreuz написав:
СМС можна через Вібер наприклад переслати, а потім з нього скопіювати й увести. На Андроїдах так вдавалося, то чом би й на Вікнах не працюватиме?
Була задача використовувати ЕкоБанк без смартфона у емуляторі. Сімка стоїть у "простому" телефоні. Як пропонуєте ставити на нього Вайбер?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5322
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 665 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|