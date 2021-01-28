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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99899910001001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:06

  sergia написав:На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.

Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:46

  klug написав:
  sergia написав:На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.

Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.

Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи? :wink:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:46

  klug написав:
  sergia написав:На эмуляторе Андроида, если пользуете такое, СМСки не получится получать.

Підключіть вже нарешті телефон до кампухтіра і копіюйте спокійно.

Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон?
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:15

  Квесторе_поверніться написав:Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи? :wink:

До чого тут ОС? Ще 20 років тому можна було скопіювати контакти, СМСки та нотатки на комп'ютер, якщо у телефоні був блутуз або дата-порт. Конкретний рецепт залежить від апарата, можливо знадобиться сторонній софт.

  sergia написав:Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон?

На смарті відкликав у гугл-сервісів доступ до СМС і вбиваю коди руками. У випадку цього чудо-банку був здивований тому, що приходить, але потім вчитався у текст біля поля вводу, де явно написано, що потрібно повністю вставити повідомлення. Скопіював/вставив - усе запрацювало. Не бачу очевидних причин, чому так само не запрацює в емуляторі, якщо перекинути текст СМСки. На самарті така операція проводиться одноразово при першому вході.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 00:03

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яким макаром, якщо в телефоні немає операційної системи? :wink:

До чого тут ОС? Ще 20 років тому можна було скопіювати контакти, СМСки та нотатки на комп'ютер, якщо у телефоні був блутуз або дата-порт. Конкретний рецепт залежить від апарата, можливо знадобиться сторонній софт.

  sergia написав:Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон?

На смарті відкликав у гугл-сервісів доступ до СМС і вбиваю коди руками. У випадку цього чудо-банку був здивований тому, що приходить, але потім вчитався у текст біля поля вводу, де явно написано, що потрібно повністю вставити повідомлення. Скопіював/вставив - усе запрацювало. Не бачу очевидних причин, чому так само не запрацює в емуляторі, якщо перекинути текст СМСки. На самарті така операція проводиться одноразово при першому вході.

СМС можна через Вібер наприклад переслати, а потім з нього скопіювати й увести. На Андроїдах так вдавалося, то чом би й на Вікнах не працюватиме?
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 03:03

  kreuz написав:СМС можна через Вібер наприклад переслати, а потім з нього скопіювати й увести. На Андроїдах так вдавалося, то чом би й на Вікнах не працюватиме?

Була задача використовувати ЕкоБанк без смартфона у емуляторі. Сімка стоїть у "простому" телефоні. Як пропонуєте ставити на нього Вайбер?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:37

Re: Укргазбанк

  klug написав:До чого тут ОС? Ще 20 років тому можна було скопіювати контакти, СМСки та нотатки на комп'ютер, якщо у телефоні був блутуз або дата-порт. Конкретний рецепт залежить від апарата, можливо знадобиться сторонній софт.

Немає блютуз і датапорт.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:38

Re: Укргазбанк

  sergia написав:Палки які приходять на телефон?

посміхнуло :)
укргаз роздає абонентам палки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:52

Re: Укргазбанк

Общался с гарячкой по поводу прозапаса. Прошу подтвердить её слова.
1. Виртуальная карта в мобильном приложении это и есть карта прозапас
2. Повышенный % начисляется на минимальный остаток
3. Снятие и п2п с комиссией, СЭП без
4. СМС услуга бесплатно?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:55

  andreyiskra написав:Общался с гарячкой по поводу прозапаса. Прошу подтвердить её слова.
1. Виртуальная карта в мобильном приложении это и есть карта прозапас
2. Повышенный % начисляется на минимальный остаток
3. Снятие и п2п с комиссией, СЭП без
4. СМС услуга бесплатно?

Всё правильно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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