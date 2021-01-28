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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:19
klug написав: kreuz написав:
СМС можна через Вібер наприклад переслати, а потім з нього скопіювати й увести. На Андроїдах так вдавалося, то чом би й на Вікнах не працюватиме?
Була задача використовувати ЕкоБанк без смартфона у емуляторі. Сімка стоїть у "простому" телефоні. Як пропонуєте ставити на нього Вайбер?
Вайбер можно поставить точно также как Вы планируете использовать ЕкоБанк, - на эмулятор.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:37
Как в приложении номер карты скопировать? Карта виртуальная.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:06
kreuz написав:
СМС можна через Вібер наприклад переслати, а потім з нього скопіювати й увести. На Андроїдах так вдавалося, то чом би й на Вікнах не працюватиме?
не працює таке
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sergia
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:08
andreyiskra написав:
Как в приложении номер карты скопировать? Карта виртуальная.
Функции- поделиться номером карты
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:11
klug написав: sergia написав:
Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон?
На смарті відкликав у гугл-сервісів доступ до СМС і вбиваю коди руками. У випадку цього чудо-банку був здивований тому, що приходить, але потім вчитався у текст біля поля вводу, де явно написано, що потрібно повністю вставити повідомлення. Скопіював/вставив - усе запрацювало. Не бачу очевидних причин, чому так само не запрацює в емуляторі, якщо перекинути текст СМСки. На самарті така операція проводиться одноразово при першому вході.
Приходить СМСка ІIІІІIIIІІIII dVnAT3/0IUA
копіюю всю СМСку та вставляю.
Після вставляння - пиши СМСка не вірна.
Що я роблю не так?
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sergia
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:14
sergia написав:
Що я роблю не так?
Копируете не все сообщение. Оно начинается с <#>, а не с ІIІІІIIIІІIII.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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