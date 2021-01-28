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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 999100010011002

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:19

  klug написав:
  kreuz написав:СМС можна через Вібер наприклад переслати, а потім з нього скопіювати й увести. На Андроїдах так вдавалося, то чом би й на Вікнах не працюватиме?

Була задача використовувати ЕкоБанк без смартфона у емуляторі. Сімка стоїть у "простому" телефоні. Як пропонуєте ставити на нього Вайбер?

Вайбер можно поставить точно также как Вы планируете использовать ЕкоБанк, - на эмулятор.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:37

Re: Укргазбанк

Как в приложении номер карты скопировать? Карта виртуальная.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:06

  kreuz написав:СМС можна через Вібер наприклад переслати, а потім з нього скопіювати й увести. На Андроїдах так вдавалося, то чом би й на Вікнах не працюватиме?

не працює таке
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:08

  andreyiskra написав:Как в приложении номер карты скопировать? Карта виртуальная.

Функции- поделиться номером карты
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:11

  klug написав:
  sergia написав:Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон?

На смарті відкликав у гугл-сервісів доступ до СМС і вбиваю коди руками. У випадку цього чудо-банку був здивований тому, що приходить, але потім вчитався у текст біля поля вводу, де явно написано, що потрібно повністю вставити повідомлення. Скопіював/вставив - усе запрацювало. Не бачу очевидних причин, чому так само не запрацює в емуляторі, якщо перекинути текст СМСки. На самарті така операція проводиться одноразово при першому вході.

Приходить СМСка ІIІІІIIIІІIII dVnAT3/0IUA
копіюю всю СМСку та вставляю.
Після вставляння - пиши СМСка не вірна.
Що я роблю не так?
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:14

Re: Укргазбанк

  sergia написав:Що я роблю не так?

Копируете не все сообщение. Оно начинается с <#>, а не с ІIІІІIIIІІIII.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:03

Re: Укргазбанк

Если на прозопасе 10к, потом я пополнил на 20к, то повышенный % будет на 10к, а пониженный на 20к?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:41

  andreyiskra написав:Если на прозопасе 10к, потом я пополнил на 20к, то повышенный % будет на 10к, а пониженный на 20к?

Так.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:54

  sergia написав:
  klug написав:
  sergia написав:Що, куди копіювати? Палки які приходять на телефон?

На смарті відкликав у гугл-сервісів доступ до СМС і вбиваю коди руками. У випадку цього чудо-банку був здивований тому, що приходить, але потім вчитався у текст біля поля вводу, де явно написано, що потрібно повністю вставити повідомлення. Скопіював/вставив - усе запрацювало. Не бачу очевидних причин, чому так само не запрацює в емуляторі, якщо перекинути текст СМСки. На самарті така операція проводиться одноразово при першому вході.

Приходить СМСка ІIІІІIIIІІIII dVnAT3/0IUA
копіюю всю СМСку та вставляю.
Після вставляння - пиши СМСка не вірна.
Що я роблю не так?

В мене між Андроїдами точно працює. Відпишуся пізніше, як спробую ще...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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