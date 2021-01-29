Andey написав:Панове, пришел в отделение открывать долларовый Прозапас. Мне сразу сказали мгновенных карт нет, нужно заказывать и ждать в феврале. Без физического наличия карты отказали в пополнении карточного счета Прозапаса. Спросил если пополню в феврале карту какая ставка будет за февраль? Ответ: пониженная, т.к. не весь месяц деньги будут на счету.
И финалочка: сказали что бескомиссионное снятие ввели только на время карантина вроде как и в любой момент могут вернуть комисс за снятие, это прописано в договоре.
В общем ушел я сегодня со своим мешком денег не солоно хлебавши))
Тяжка доля потенційного вкладника Газмяса.
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