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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1000100110021003

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:05

  Andey написав:Панове, пришел в отделение открывать долларовый Прозапас.
Мне сразу сказали мгновенных карт нет, нужно заказывать и ждать в феврале.
Без физического наличия карты отказали в пополнении карточного счета Прозапаса.
Спросил если пополню в феврале карту какая ставка будет за февраль? Ответ: пониженная, т.к. не весь месяц деньги будут на счету.

И финалочка: сказали что бескомиссионное снятие ввели только на время карантина вроде как и в любой момент могут вернуть комисс за снятие, это прописано в договоре.

В общем ушел я сегодня со своим мешком денег не солоно хлебавши))

Тяжка доля потенційного вкладника Газмяса. :(
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