Andey написав:Панове, пришел в отделение открывать долларовый Прозапас. Мне сразу сказали мгновенных карт нет, нужно заказывать и ждать в феврале. Без физического наличия карты отказали в пополнении карточного счета Прозапаса. Спросил если пополню в феврале карту какая ставка будет за февраль? Ответ: пониженная, т.к. не весь месяц деньги будут на счету.
И финалочка: сказали что бескомиссионное снятие ввели только на время карантина вроде как и в любой момент могут вернуть комисс за снятие, это прописано в договоре.
В общем ушел я сегодня со своим мешком денег не солоно хлебавши))
Тяжка доля потенційного вкладника Газмяса.
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Подскажите плз во виртуальной карте. Я так понимаю что это прозапас годовой? Тут выше писали что с него бесплатно можно выйти СЕПом... его с приложения мобильного можно отправить? И как эту карту пополнять бесплатно? Ещё по валютному подскажите... подходит ли он для обмена валют? Интересует бесплатность полного цикла - завод гривны -> покупка валюты -> обналичивание валюты.
maxim2014 написав:Подскажите плз во виртуальной карте. Я так понимаю что это прозапас годовой? Тут выше писали что с него бесплатно можно выйти СЕПом... его с приложения мобильного можно отправить? И как эту карту пополнять бесплатно? Ещё по валютному подскажите... подходит ли он для обмена валют? Интересует бесплатность полного цикла - завод гривны -> покупка валюты -> обналичивание валюты.
Прозапас. Отправляется СЭП из мобильного приложения Экобанк. Пополняется бесплатно любыми каналами, разница только в сроках проведения по счёту, поэтому лучше СЭП. Валютный и гривневый Прозапас подходят для валютообмена. Цикл бесплатный. Гривну нужно заводить по СЭП, чтобы исключить теховер.
maxim2014 написав:Подскажите плз во виртуальной карте. Я так понимаю что это прозапас годовой? Тут выше писали что с него бесплатно можно выйти СЕПом... его с приложения мобильного можно отправить? И как эту карту пополнять бесплатно? Ещё по валютному подскажите... подходит ли он для обмена валют? Интересует бесплатность полного цикла - завод гривны -> покупка валюты -> обналичивание валюты.
Прозапас. Отправляется СЭП из мобильного приложения Экобанк. Пополняется бесплатно любыми каналами, разница только в сроках проведения по счёту, поэтому лучше СЭП. Валютный и гривневый Прозапас подходят для валютообмена. Цикл бесплатный. Гривну нужно заводить по СЭП, чтобы исключить теховер.
А что у них с регламентом зачисления СЕПа, только в рабочее время, или может и в выходные? По п2п я так понял проводки надо дольше ждать чем при пополнении через СЕП?