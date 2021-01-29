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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1001100210031004>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:05

  Andey написав:Панове, пришел в отделение открывать долларовый Прозапас.
Мне сразу сказали мгновенных карт нет, нужно заказывать и ждать в феврале.
Без физического наличия карты отказали в пополнении карточного счета Прозапаса.
Спросил если пополню в феврале карту какая ставка будет за февраль? Ответ: пониженная, т.к. не весь месяц деньги будут на счету.

И финалочка: сказали что бескомиссионное снятие ввели только на время карантина вроде как и в любой момент могут вернуть комисс за снятие, это прописано в договоре.

В общем ушел я сегодня со своим мешком денег не солоно хлебавши))

Тяжка доля потенційного вкладника Газмяса. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:20

Re: Укргазбанк

  Andey написав:Без физического наличия карты отказали в пополнении карточного счета Прозапаса.
1 Как просили положить валюту?

2 Вы не спрашивали, что это у них в ДКБО прописано?

3 Поддержку у менеджера в отделении не спрашивали?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:24

  MASolomko написав:
  Andey написав:Без физического наличия карты отказали в пополнении карточного счета Прозапаса.
1 Как просили положить валюту?

2 Вы не спрашивали, что это у них в ДКБО прописано?

3 Поддержку у менеджера в отделении не спрашивали?

платежным поручением, на счет. Сказали только карту можно пополнить.
Это все мне менеджер в отделении и сообщил.
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:31

  ingtrans написав:
  sergia написав:Що я роблю не так?

Копируете не все сообщение. Оно начинается с <#>, а не с ІIІІІIIIІІIII.

Пробовал и так, результата не дало. Количество символов в СМСке должно быть определенное иначе кнопка Продолжить не активна. Смирился, что это не для моего эмулятора(.
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:50

Re: Укргазбанк

Подскажите плз во виртуальной карте. Я так понимаю что это прозапас годовой? Тут выше писали что с него бесплатно можно выйти СЕПом... его с приложения мобильного можно отправить? И как эту карту пополнять бесплатно?
Ещё по валютному подскажите... подходит ли он для обмена валют? Интересует бесплатность полного цикла - завод гривны -> покупка валюты -> обналичивание валюты.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:01

  maxim2014 написав:Подскажите плз во виртуальной карте. Я так понимаю что это прозапас годовой? Тут выше писали что с него бесплатно можно выйти СЕПом... его с приложения мобильного можно отправить? И как эту карту пополнять бесплатно?
Ещё по валютному подскажите... подходит ли он для обмена валют? Интересует бесплатность полного цикла - завод гривны -> покупка валюты -> обналичивание валюты.

Прозапас.
Отправляется СЭП из мобильного приложения Экобанк.
Пополняется бесплатно любыми каналами, разница только в сроках проведения по счёту, поэтому лучше СЭП.
Валютный и гривневый Прозапас подходят для валютообмена. Цикл бесплатный. Гривну нужно заводить по СЭП, чтобы исключить теховер.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:04

  Andey написав:
  MASolomko написав:
  Andey написав:Без физического наличия карты отказали в пополнении карточного счета Прозапаса.
1 Как просили положить валюту?

2 Вы не спрашивали, что это у них в ДКБО прописано?

3 Поддержку у менеджера в отделении не спрашивали?

платежным поручением, на счет. Сказали только карту можно пополнить.
Это все мне менеджер в отделении и сообщил.

Обманул менеджер. Сейчас можно открыть виртуальный Прозапас и его пополняют в отделении по номеру счета.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:41

Re: Укргазбанк

зачем же меня обманули?
а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?

Теперь ждать конца февраля для внесения валюты?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:46

  velvet написав:
  maxim2014 написав:Подскажите плз во виртуальной карте. Я так понимаю что это прозапас годовой? Тут выше писали что с него бесплатно можно выйти СЕПом... его с приложения мобильного можно отправить? И как эту карту пополнять бесплатно?
Ещё по валютному подскажите... подходит ли он для обмена валют? Интересует бесплатность полного цикла - завод гривны -> покупка валюты -> обналичивание валюты.

Прозапас.
Отправляется СЭП из мобильного приложения Экобанк.
Пополняется бесплатно любыми каналами, разница только в сроках проведения по счёту, поэтому лучше СЭП.
Валютный и гривневый Прозапас подходят для валютообмена. Цикл бесплатный. Гривну нужно заводить по СЭП, чтобы исключить теховер.

А что у них с регламентом зачисления СЕПа, только в рабочее время, или может и в выходные? По п2п я так понял проводки надо дольше ждать чем при пополнении через СЕП?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:03

Re: Укргазбанк

maxim2014, с мони СЭП зашёл успешно в 4 часа утра.
Востаннє редагувалось MASolomko в П'ят 29 січ, 2021 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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