Це тарифи...можуть змінити....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:03
Re: Укргазбанк
Це тарифи...можуть змінити....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:04
На выходных не пробовал, не было необходимости. А в рабочие дни заходил нормально. Да.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:14
Может он и сам не знает или ему так проще. По валютным прозапасам на мой взгляд отменили комиссию, т.к. ставки стали ниже по валюте и доходность вообще получалась никакая с учётом комиссии за снятие. По гривне же комиссия за снятие наличных осталась. Об изменении тарифов должны предупреждать. Понедельник это 1 февраля и если внести деньги на счёт этой датой, то получите повышенный процент.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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