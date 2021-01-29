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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1001100210031004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:03

Re: Укргазбанк

  Andey написав:а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?

Це тарифи...можуть змінити....
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:04

  maxim2014 написав:
  velvet написав:
  maxim2014 написав:Подскажите плз во виртуальной карте. Я так понимаю что это прозапас годовой? Тут выше писали что с него бесплатно можно выйти СЕПом... его с приложения мобильного можно отправить? И как эту карту пополнять бесплатно?
Ещё по валютному подскажите... подходит ли он для обмена валют? Интересует бесплатность полного цикла - завод гривны -> покупка валюты -> обналичивание валюты.

Прозапас.
Отправляется СЭП из мобильного приложения Экобанк.
Пополняется бесплатно любыми каналами, разница только в сроках проведения по счёту, поэтому лучше СЭП.
Валютный и гривневый Прозапас подходят для валютообмена. Цикл бесплатный. Гривну нужно заводить по СЭП, чтобы исключить теховер.

А что у них с регламентом зачисления СЕПа, только в рабочее время, или может и в выходные? По п2п я так понял проводки надо дольше ждать чем при пополнении через СЕП?

На выходных не пробовал, не было необходимости. А в рабочие дни заходил нормально. Да.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:14

  Andey написав:зачем же меня обманули?
а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?

Теперь ждать конца февраля для внесения валюты?

Может он и сам не знает или ему так проще. По валютным прозапасам на мой взгляд отменили комиссию, т.к. ставки стали ниже по валюте и доходность вообще получалась никакая с учётом комиссии за снятие. По гривне же комиссия за снятие наличных осталась. Об изменении тарифов должны предупреждать. Понедельник это 1 февраля и если внести деньги на счёт этой датой, то получите повышенный процент.
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