Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1001100210031004 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 693 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 183 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 99 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 104 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 19% 129 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 693 Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:03 Re: Укргазбанк Andey написав: а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях? а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?

Це тарифи...можуть змінити.... Це тарифи...можуть змінити.... http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 36124 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:04 maxim2014 написав: velvet написав: maxim2014 написав: Подскажите плз во виртуальной карте. Я так понимаю что это прозапас годовой? Тут выше писали что с него бесплатно можно выйти СЕПом... его с приложения мобильного можно отправить? И как эту карту пополнять бесплатно?

Ещё по валютному подскажите... подходит ли он для обмена валют? Интересует бесплатность полного цикла - завод гривны -> покупка валюты -> обналичивание валюты. Подскажите плз во виртуальной карте. Я так понимаю что это прозапас годовой? Тут выше писали что с него бесплатно можно выйти СЕПом... его с приложения мобильного можно отправить? И как эту карту пополнять бесплатно?Ещё по валютному подскажите... подходит ли он для обмена валют? Интересует бесплатность полного цикла - завод гривны -> покупка валюты -> обналичивание валюты.

Прозапас.

Отправляется СЭП из мобильного приложения Экобанк.

Пополняется бесплатно любыми каналами, разница только в сроках проведения по счёту, поэтому лучше СЭП.

Валютный и гривневый Прозапас подходят для валютообмена. Цикл бесплатный. Гривну нужно заводить по СЭП, чтобы исключить теховер. Прозапас.Отправляется СЭП из мобильного приложения Экобанк.Пополняется бесплатно любыми каналами, разница только в сроках проведения по счёту, поэтому лучше СЭП.Валютный и гривневый Прозапас подходят для валютообмена. Цикл бесплатный. Гривну нужно заводить по СЭП, чтобы исключить теховер.

А что у них с регламентом зачисления СЕПа, только в рабочее время, или может и в выходные? По п2п я так понял проводки надо дольше ждать чем при пополнении через СЕП? А что у них с регламентом зачисления СЕПа, только в рабочее время, или может и в выходные? По п2п я так понял проводки надо дольше ждать чем при пополнении через СЕП?

На выходных не пробовал, не было необходимости. А в рабочие дни заходил нормально. Да. На выходных не пробовал, не было необходимости. А в рабочие дни заходил нормально. Да. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3507 З нами з: 06.03.09 Подякував: 27 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:14 Andey написав: зачем же меня обманули?

а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?



Теперь ждать конца февраля для внесения валюты? зачем же меня обманули?а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?Теперь ждать конца февраля для внесения валюты?

Может он и сам не знает или ему так проще. По валютным прозапасам на мой взгляд отменили комиссию, т.к. ставки стали ниже по валюте и доходность вообще получалась никакая с учётом комиссии за снятие. По гривне же комиссия за снятие наличных осталась. Об изменении тарифов должны предупреждать. Понедельник это 1 февраля и если внести деньги на счёт этой датой, то получите повышенный процент. Может он и сам не знает или ему так проще. По валютным прозапасам на мой взгляд отменили комиссию, т.к. ставки стали ниже по валюте и доходность вообще получалась никакая с учётом комиссии за снятие. По гривне же комиссия за снятие наличных осталась. Об изменении тарифов должны предупреждать. Понедельник это 1 февраля и если внести деньги на счёт этой датой, то получите повышенный процент. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3507 З нами з: 06.03.09 Подякував: 27 раз. Подякували: 489 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:13 velvet написав: Andey написав: зачем же меня обманули?

а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?



Теперь ждать конца февраля для внесения валюты? зачем же меня обманули?а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?Теперь ждать конца февраля для внесения валюты?

Может он и сам не знает или ему так проще. По валютным прозапасам на мой взгляд отменили комиссию, т.к. ставки стали ниже по валюте и доходность вообще получалась никакая с учётом комиссии за снятие. По гривне же комиссия за снятие наличных осталась. Об изменении тарифов должны предупреждать. Понедельник это 1 февраля и если внести деньги на счёт этой датой, то получите повышенный процент. Может он и сам не знает или ему так проще. По валютным прозапасам на мой взгляд отменили комиссию, т.к. ставки стали ниже по валюте и доходность вообще получалась никакая с учётом комиссии за снятие. По гривне же комиссия за снятие наличных осталась. Об изменении тарифов должны предупреждать. Понедельник это 1 февраля и если внести деньги на счёт этой датой, то получите повышенный процент.

так мне без физического наличия карты отказались пополнять сегодня. С чего вдруг это изменится в понедельник?

Звонить на гор линию при них? так мне без физического наличия карты отказались пополнять сегодня. С чего вдруг это изменится в понедельник?Звонить на гор линию при них? Andey Повідомлень: 1127 З нами з: 18.02.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:44 Andey написав: velvet написав: Andey написав: зачем же меня обманули?

а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?



Теперь ждать конца февраля для внесения валюты? зачем же меня обманули?а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?Теперь ждать конца февраля для внесения валюты?

Может он и сам не знает или ему так проще. По валютным прозапасам на мой взгляд отменили комиссию, т.к. ставки стали ниже по валюте и доходность вообще получалась никакая с учётом комиссии за снятие. По гривне же комиссия за снятие наличных осталась. Об изменении тарифов должны предупреждать. Понедельник это 1 февраля и если внести деньги на счёт этой датой, то получите повышенный процент. Может он и сам не знает или ему так проще. По валютным прозапасам на мой взгляд отменили комиссию, т.к. ставки стали ниже по валюте и доходность вообще получалась никакая с учётом комиссии за снятие. По гривне же комиссия за снятие наличных осталась. Об изменении тарифов должны предупреждать. Понедельник это 1 февраля и если внести деньги на счёт этой датой, то получите повышенный процент.

так мне без физического наличия карты отказались пополнять сегодня. С чего вдруг это изменится в понедельник?

Звонить на гор линию при них? так мне без физического наличия карты отказались пополнять сегодня. С чего вдруг это изменится в понедельник?Звонить на гор линию при них?

Можете позвонить до них и при них, поговорить с начальником отделения. Вам главное, чтобы они Вас как клиента завели в базе, подключиться к Экобанку и сможете сами в нем открывать виртуальные прозапасы, которые открываются почти мгновенно. Вы объясните, что Вам нужно не пополнять карту через пос у кассира, а пополнить счёт прозапаса через заяву на переказ готивки, которую набирает и распечатывает специалист по работе с клиентами. Можете позвонить до них и при них, поговорить с начальником отделения. Вам главное, чтобы они Вас как клиента завели в базе, подключиться к Экобанку и сможете сами в нем открывать виртуальные прозапасы, которые открываются почти мгновенно. Вы объясните, что Вам нужно не пополнять карту через пос у кассира, а пополнить счёт прозапаса через заяву на переказ готивки, которую набирает и распечатывает специалист по работе с клиентами. Востаннє редагувалось velvet в П'ят 29 січ, 2021 22:48, всього редагувалось 1 раз. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3507 З нами з: 06.03.09 Подякував: 27 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:45 Andey написав: так мне без физического наличия карты отказались пополнять сегодня. С чего вдруг это изменится в понедельник?

Звонить на гор линию при них? так мне без физического наличия карты отказались пополнять сегодня. С чего вдруг это изменится в понедельник?Звонить на гор линию при них?

Т.я. пластику немає, то Ви відкриєте вітруалку. Віртуалка фізичної форми не має, тому крім як платіжкою її не поповниш. Нехай думають. За можливості, зверніться до іншого менеджера або навіть відділення.



Щодо тарифів, то мають попередити за місяць про зміни, але тут уже був прецедент, коли комісію за р2р ввели заднім числом. Громада флешмоби зі звернень до НБУ підтримує не завжди. Вирішуйте самі. Т.я. пластику немає, то Ви відкриєте вітруалку. Віртуалка фізичної форми не має, тому крім як платіжкою її не поповниш. Нехай думають. За можливості, зверніться до іншого менеджера або навіть відділення.Щодо тарифів, то мають попередити за місяць про зміни, але тут уже був прецедент, коли комісію за р2р ввели заднім числом. Громада флешмоби зі звернень до НБУ підтримує не завжди. Вирішуйте самі. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5329 З нами з: 18.08.14 Подякував: 237 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:04 Re: Укргазбанк я уже клиент банка, раньше когда то был тут депо, активных карт нет.

Доступ в интернет банкинг Экобанк открыаается только в отделении? и только при наличии действующей карты? Andey Повідомлень: 1127 З нами з: 18.02.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1001100210031004 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: klug vitaliy1111 і 3 гостейМодератори: ТупУм