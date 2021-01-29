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Укргазбанк
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:03
Andey написав:
а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?
Це тарифи...можуть змінити....
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:04
maxim2014 написав: velvet написав: maxim2014 написав:
Подскажите плз во виртуальной карте. Я так понимаю что это прозапас годовой? Тут выше писали что с него бесплатно можно выйти СЕПом... его с приложения мобильного можно отправить? И как эту карту пополнять бесплатно?
Ещё по валютному подскажите... подходит ли он для обмена валют? Интересует бесплатность полного цикла - завод гривны -> покупка валюты -> обналичивание валюты.
Прозапас.
Отправляется СЭП из мобильного приложения Экобанк.
Пополняется бесплатно любыми каналами, разница только в сроках проведения по счёту, поэтому лучше СЭП.
Валютный и гривневый Прозапас подходят для валютообмена. Цикл бесплатный. Гривну нужно заводить по СЭП, чтобы исключить теховер.
А что у них с регламентом зачисления СЕПа, только в рабочее время, или может и в выходные? По п2п я так понял проводки надо дольше ждать чем при пополнении через СЕП?
На выходных не пробовал, не было необходимости. А в рабочие дни заходил нормально. Да.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:14
Andey написав:
зачем же меня обманули?
а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?
Теперь ждать конца февраля для внесения валюты?
Может он и сам не знает или ему так проще. По валютным прозапасам на мой взгляд отменили комиссию, т.к. ставки стали ниже по валюте и доходность вообще получалась никакая с учётом комиссии за снятие. По гривне же комиссия за снятие наличных осталась. Об изменении тарифов должны предупреждать. Понедельник это 1 февраля и если внести деньги на счёт этой датой, то получите повышенный процент.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:13
velvet написав: Andey написав:
зачем же меня обманули?
а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?
Теперь ждать конца февраля для внесения валюты?
Может он и сам не знает или ему так проще. По валютным прозапасам на мой взгляд отменили комиссию, т.к. ставки стали ниже по валюте и доходность вообще получалась никакая с учётом комиссии за снятие. По гривне же комиссия за снятие наличных осталась. Об изменении тарифов должны предупреждать. Понедельник это 1 февраля и если внести деньги на счёт этой датой, то получите повышенный процент.
так мне без физического наличия карты отказались пополнять сегодня. С чего вдруг это изменится в понедельник?
Звонить на гор линию при них?
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:44
Andey написав: velvet написав: Andey написав:
зачем же меня обманули?
а то, что в любой момент могут вернуть комиссию за снятие валюты с Прозапаса? или они должны предупреждать заблаговременно об изменениях?
Теперь ждать конца февраля для внесения валюты?
Может он и сам не знает или ему так проще. По валютным прозапасам на мой взгляд отменили комиссию, т.к. ставки стали ниже по валюте и доходность вообще получалась никакая с учётом комиссии за снятие. По гривне же комиссия за снятие наличных осталась. Об изменении тарифов должны предупреждать. Понедельник это 1 февраля и если внести деньги на счёт этой датой, то получите повышенный процент.
так мне без физического наличия карты отказались пополнять сегодня. С чего вдруг это изменится в понедельник?
Звонить на гор линию при них?
Можете позвонить до них и при них, поговорить с начальником отделения. Вам главное, чтобы они Вас как клиента завели в базе, подключиться к Экобанку и сможете сами в нем открывать виртуальные прозапасы, которые открываются почти мгновенно. Вы объясните, что Вам нужно не пополнять карту через пос у кассира, а пополнить счёт прозапаса через заяву на переказ готивки, которую набирает и распечатывает специалист по работе с клиентами.
Востаннє редагувалось velvet
в П'ят 29 січ, 2021 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:45
Andey написав:
так мне без физического наличия карты отказались пополнять сегодня. С чего вдруг это изменится в понедельник?
Звонить на гор линию при них?
Т.я. пластику немає, то Ви відкриєте вітруалку. Віртуалка фізичної форми не має, тому крім як платіжкою її не поповниш. Нехай думають. За можливості, зверніться до іншого менеджера або навіть відділення.
Щодо тарифів, то мають попередити за місяць про зміни, але тут уже був прецедент, коли комісію за р2р ввели заднім числом. Громада флешмоби зі звернень до НБУ підтримує не завжди. Вирішуйте самі.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:04
я уже клиент банка, раньше когда то был тут депо, активных карт нет.
Доступ в интернет банкинг Экобанк открыаается только в отделении? и только при наличии действующей карты?
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Andey
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