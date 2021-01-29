Це тарифи...можуть змінити....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:03
Re: Укргазбанк
Це тарифи...можуть змінити....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:04
На выходных не пробовал, не было необходимости. А в рабочие дни заходил нормально. Да.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:14
Может он и сам не знает или ему так проще. По валютным прозапасам на мой взгляд отменили комиссию, т.к. ставки стали ниже по валюте и доходность вообще получалась никакая с учётом комиссии за снятие. По гривне же комиссия за снятие наличных осталась. Об изменении тарифов должны предупреждать. Понедельник это 1 февраля и если внести деньги на счёт этой датой, то получите повышенный процент.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:13
так мне без физического наличия карты отказались пополнять сегодня. С чего вдруг это изменится в понедельник?
Звонить на гор линию при них?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:44
Можете позвонить до них и при них, поговорить с начальником отделения. Вам главное, чтобы они Вас как клиента завели в базе, подключиться к Экобанку и сможете сами в нем открывать виртуальные прозапасы, которые открываются почти мгновенно. Вы объясните, что Вам нужно не пополнять карту через пос у кассира, а пополнить счёт прозапаса через заяву на переказ готивки, которую набирает и распечатывает специалист по работе с клиентами.
Востаннє редагувалось velvet в П'ят 29 січ, 2021 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 29 січ, 2021 22:45
Т.я. пластику немає, то Ви відкриєте вітруалку. Віртуалка фізичної форми не має, тому крім як платіжкою її не поповниш. Нехай думають. За можливості, зверніться до іншого менеджера або навіть відділення.
Щодо тарифів, то мають попередити за місяць про зміни, але тут уже був прецедент, коли комісію за р2р ввели заднім числом. Громада флешмоби зі звернень до НБУ підтримує не завжди. Вирішуйте самі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:04
Re: Укргазбанк
я уже клиент банка, раньше когда то был тут депо, активных карт нет.
Доступ в интернет банкинг Экобанк открыаается только в отделении? и только при наличии действующей карты?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:16
Re: Укргазбанк
за 10% годовых надо чем то платить, а именно комиссией. По наличной валюте отдельная история, её получает 3-4 банка самолётами (знаю что приват и пумб), остальные покупают валюту у них, к инкассации добавьте комиссию привату, если вам отдают валюту без комиссий это чистая благотворительность.
верю в евро... по 1,4
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