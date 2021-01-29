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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 04:44

  AleksD написав:
  Andey написав:Установил аппликуху Экобанк, но при регистрации приходит смс с кодом "IIIIIIII" вместо собственно кода. Как решается, горячкой?

Це у них така фішка в сенсі безпеки. Спробуйте цей код скопіювати і вставити, куди просять - все пройде, як і має бути 8)

не можу, мобільний додадок на одному телефоні, а фінансовий номер на іншому. Не вийде скопіювати.
Andey
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 18.02.15
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Подякували: 46 раз.
 
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