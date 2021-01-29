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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 січ, 2021 04:44
AleksD написав: Andey написав:
Установил аппликуху Экобанк, но при регистрации приходит смс с кодом "IIIIIIII" вместо собственно кода. Как решается, горячкой?
Це у них така фішка в сенсі безпеки. Спробуйте цей код скопіювати і вставити, куди просять - все пройде, як і має бути
не можу, мобільний додадок на одному телефоні, а фінансовий номер на іншому. Не вийде скопіювати.
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:51
MASolomko написав:
с мони СЭП зашёл успешно в 4 часа утра.
Это хорошо.
А на выход - сэп23*7 работает ?
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