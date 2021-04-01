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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 бер, 2021 23:06
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав: Investor_K написав:
А валюту с прозапаса на свой валютный счет в другом банке можно перечислить?
Можна...але дорого.
чого?
Бо везуть через Америку, а літаки дорогі.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 14:59
Искатель написав:
Подытожу свой первый эксперимент с платежом из Укргаза по реквизитам (он же - СЭП) через Экобанк.
Платеж набран в 10:30. Якобы отправлен в 15:30.
Сейчас 18:10, до Конкорда деньги так и не дошли.
Не поленюсь, найду все их площадки - и оставлю отзывы.
Такого отстоя, такого днища, как этот Укргазбанковский интернет-банк, я еще в жизни не видывал. А я клиент двух десятков банков...
Тут не случился казус?)
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Додано: Сер 31 бер, 2021 14:19
Investor_K написав:
Возможна ли ситуация с воровством денег как в ПУМБ с укргазовскими прозапасами -гривневыми и валютными?
а что было в ПУМБ ?
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Додано: Сер 31 бер, 2021 20:46
J написав: Investor_K написав:
Возможна ли ситуация с воровством денег как в ПУМБ с укргазовскими прозапасами -гривневыми и валютными?
а что было в ПУМБ ?
Зловмисник залазив в додаток Ахметбая...а потім користувався диркою в Монодірект.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 01 кві, 2021 19:46
Уж вечер. А смс все нет.
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Investor_K
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Додано: Чет 01 кві, 2021 21:11
Investor_K написав:Уж вечер. А смс все нет.
В додатку відсотки є
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Додано: Чет 01 кві, 2021 21:36
% зашли или вам хочется именно смс?
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Додано: Чет 01 кві, 2021 22:12
Напомните пожалуйста какие ставки по гривневому про запасу открытому до 23.02.21. (22.02.21)
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Додано: Чет 01 кві, 2021 22:23
посетитель написав:
Напомните пожалуйста какие ставки по гривневому про запасу открытому до 23.02.21. (22.02.21)
5/11 ?
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velvet
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