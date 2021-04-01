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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1031103210331034

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 697
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 697
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 23:06

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:А валюту с прозапаса на свой валютный счет в другом банке можно перечислить?

Можна...але дорого.
чого?

Бо везуть через Америку, а літаки дорогі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 14:59

  Искатель написав:Подытожу свой первый эксперимент с платежом из Укргаза по реквизитам (он же - СЭП) через Экобанк.
Платеж набран в 10:30. Якобы отправлен в 15:30.
Сейчас 18:10, до Конкорда деньги так и не дошли.
Не поленюсь, найду все их площадки - и оставлю отзывы.
Такого отстоя, такого днища, как этот Укргазбанковский интернет-банк, я еще в жизни не видывал. А я клиент двух десятков банков...

Тут не случился казус?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 14:19

  Investor_K написав:Возможна ли ситуация с воровством денег как в ПУМБ с укргазовскими прозапасами -гривневыми и валютными?

а что было в ПУМБ ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:46

  J написав:
  Investor_K написав:Возможна ли ситуация с воровством денег как в ПУМБ с укргазовскими прозапасами -гривневыми и валютными?

а что было в ПУМБ ?

Зловмисник залазив в додаток Ахметбая...а потім користувався диркою в Монодірект.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:46

Уж вечер. А смс все нет.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:11

Re: Укргазбанк

Investor_K написав:Уж вечер. А смс все нет.
В додатку відсотки є
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:36

Re: Укргазбанк

% зашли или вам хочется именно смс?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:12

Re: Укргазбанк

Напомните пожалуйста какие ставки по гривневому про запасу открытому до 23.02.21. (22.02.21)

5/11 ?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:23

  посетитель написав:Напомните пожалуйста какие ставки по гривневому про запасу открытому до 23.02.21. (22.02.21)

5/11 ?

5/10
velvet
 
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