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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1032103310341035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 697
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 697
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:25

  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:Подытожу свой первый эксперимент с платежом из Укргаза по реквизитам (он же - СЭП) через Экобанк.
Платеж набран в 10:30. Якобы отправлен в 15:30.
Сейчас 18:10, до Конкорда деньги так и не дошли.
Не поленюсь, найду все их площадки - и оставлю отзывы.
Такого отстоя, такого днища, как этот Укргазбанковский интернет-банк, я еще в жизни не видывал. А я клиент двух десятков банков...

Тут не случился казус?)

Случился (((
Деньги зависли в "межбанковской дыре". Обещают вернуть через 10 рабочих дней. Жду.
Искатель
 
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  #<1 ... 1032103310341035
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