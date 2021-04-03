guntherhouse777 написав:Искатель написав:Подытожу свой первый эксперимент с платежом из Укргаза по реквизитам (он же - СЭП) через Экобанк.
Платеж набран в 10:30. Якобы отправлен в 15:30.
Сейчас 18:10, до Конкорда деньги так и не дошли.
Не поленюсь, найду все их площадки - и оставлю отзывы.
Такого отстоя, такого днища, как этот Укргазбанковский интернет-банк, я еще в жизни не видывал. А я клиент двух десятков банков...
Тут не случился казус?)
Случился (((
Деньги зависли в "межбанковской дыре". Обещают вернуть через 10 рабочих дней. Жду.