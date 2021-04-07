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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 кві, 2021 17:25
guntherhouse777 написав: Искатель написав:
Подытожу свой первый эксперимент с платежом из Укргаза по реквизитам (он же - СЭП) через Экобанк.
Платеж набран в 10:30. Якобы отправлен в 15:30.
Сейчас 18:10, до Конкорда деньги так и не дошли.
Не поленюсь, найду все их площадки - и оставлю отзывы.
Такого отстоя, такого днища, как этот Укргазбанковский интернет-банк, я еще в жизни не видывал. А я клиент двух десятков банков...
Тут не случился казус?)
Случился (((
Деньги зависли в "межбанковской дыре". Обещают вернуть через 10 рабочих дней. Жду.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 22:17
Искатель написав: guntherhouse777 написав: Искатель написав:
Подытожу свой первый эксперимент с платежом из Укргаза по реквизитам (он же - СЭП) через Экобанк.
Платеж набран в 10:30. Якобы отправлен в 15:30.
Сейчас 18:10, до Конкорда деньги так и не дошли.
Не поленюсь, найду все их площадки - и оставлю отзывы.
Такого отстоя, такого днища, как этот Укргазбанковский интернет-банк, я еще в жизни не видывал. А я клиент двух десятков банков...
Тут не случился казус?)
Случился (((
Деньги зависли в "межбанковской дыре". Обещают вернуть через 10 рабочих дней. Жду.
а по какой причине зависли?
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Додано: Пон 05 кві, 2021 08:02
посетитель написав: Искатель написав:
Случился (((
Деньги зависли в "межбанковской дыре". Обещают вернуть через 10 рабочих дней. Жду.
а по какой причине зависли?
"Аз есмь" виноват, каюсь (((
Послал на пополнение карты в Конкорд, а реквизиты взял не прямые, а те, что используются для "тропинки из Привата". Думал, "какая разница", вот и проверил
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:54
А банк дає робити лише один обмін за добу через смартфон? Незалежно від суми?
P.S. Глюк якийсь був. Вже пройшов.
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