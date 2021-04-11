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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1032103310341035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 697
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 697
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:25

  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:Подытожу свой первый эксперимент с платежом из Укргаза по реквизитам (он же - СЭП) через Экобанк.
Платеж набран в 10:30. Якобы отправлен в 15:30.
Сейчас 18:10, до Конкорда деньги так и не дошли.
Не поленюсь, найду все их площадки - и оставлю отзывы.
Такого отстоя, такого днища, как этот Укргазбанковский интернет-банк, я еще в жизни не видывал. А я клиент двух десятков банков...

Тут не случился казус?)

Случился (((
Деньги зависли в "межбанковской дыре". Обещают вернуть через 10 рабочих дней. Жду.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 22:17

  Искатель написав:
  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:Подытожу свой первый эксперимент с платежом из Укргаза по реквизитам (он же - СЭП) через Экобанк.
Платеж набран в 10:30. Якобы отправлен в 15:30.
Сейчас 18:10, до Конкорда деньги так и не дошли.
Не поленюсь, найду все их площадки - и оставлю отзывы.
Такого отстоя, такого днища, как этот Укргазбанковский интернет-банк, я еще в жизни не видывал. А я клиент двух десятков банков...

Тут не случился казус?)

Случился (((
Деньги зависли в "межбанковской дыре". Обещают вернуть через 10 рабочих дней. Жду.
а по какой причине зависли?
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:02

  посетитель написав:
  Искатель написав:Случился (((
Деньги зависли в "межбанковской дыре". Обещают вернуть через 10 рабочих дней. Жду.
а по какой причине зависли?

"Аз есмь" виноват, каюсь (((
Послал на пополнение карты в Конкорд, а реквизиты взял не прямые, а те, что используются для "тропинки из Привата". Думал, "какая разница", вот и проверил :)
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:54

Re: Обмін валюти

А банк дає робити лише один обмін за добу через смартфон? Незалежно від суми?

P.S. Глюк якийсь був. Вже пройшов.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:24

Паранойя добралась и до газика.
Не пускает в приложуху на рутованном девайсе
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:04

Есть карта для выплаты зарплаты.
Можно ли ее также использовать для выплаты пенсии?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:02

  mustbe написав:Паранойя добралась и до газика.
Не пускает в приложуху на рутованном девайсе


вот дураццкій банк, теж на ті граблі став

як ви обійшли це гі..но?
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:40

  greenozon написав:
  mustbe написав:Паранойя добралась и до газика.
Не пускает в приложуху на рутованном девайсе

вот дураццкій банк, теж на ті граблі став
як ви обійшли це гі..но?

Запускаю на запасном телефоне, предназначенном для параноиков типа пумбы, идеи, газмяса
mustbe
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