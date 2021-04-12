Проверил еще раз.
У меня не обновлялась апликуха пару недель.
Так что изменения связанные с БпнкИД и контроллем рута
меня еще не настигли.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 09:43
Re: Укргазбанк
Проверил еще раз.
У меня не обновлялась апликуха пару недель.
Так что изменения связанные с БпнкИД и контроллем рута
меня еще не настигли.
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