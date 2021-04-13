RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1033103410351036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 697
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 697
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:43

Re: Укргазбанк

Проверил еще раз.
У меня не обновлялась апликуха пару недель.
Так что изменения связанные с БпнкИД и контроллем рута
меня еще не настигли.
BigMan
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 16.06.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:49

панове, какая сейчас актуальная ставка на долларовый Прозапас?
Andey
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 01:39

Укргазбанк

Andey написав:панове, какая сейчас актуальная ставка на долларовый Прозапас?


0.5/0.1
1.5/0.5 для карт, открытых до 23 февраля
alter
 
Повідомлень: 547
З нами з: 14.05.08
Подякував: 305 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:02

Re: Укргазбанк

Подскажите, как без комиссии вывести грн с прозапаса? Есть карты ПУМБ, Альфа, ТАС Б5.
Oktawa
 
Повідомлень: 257
З нами з: 08.11.17
Подякував: 343 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:21

  Oktawa написав:Подскажите, как без комиссии вывести грн с прозапаса? Есть карты ПУМБ, Альфа, ТАС Б5.

Перевод по реквизитам с мобильного приложения
antey718
 
Повідомлень: 598
З нами з: 03.08.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1033103410351036
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dect13, Ferlakur, V2 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32064)
14.04.2021 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.